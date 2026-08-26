Así será el examen MIR 2027: 200 preguntas, cuatro horas y media y Málaga como sede

El examen MIR 2027 ya tiene definidas sus principales características. Los aspirantes deberán enfrentarse a un cuestionario de 200 preguntas, además de otras diez de reserva, y dispondrán de cuatro horas y media para completar la prueba.

Cada pregunta contará con cuatro posibles respuestas, de las que solo una será correcta, según establece la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada.

Málaga volverá a ser una de las ciudades elegidas para celebrar el examen, lo que permitirá a numerosos candidatos de la provincia afrontar la prueba sin necesidad de desplazarse fuera de ella.

La prueba para las diferentes titulaciones se celebrará el sábado 23 de enero de 2027. El comienzo del examen está previsto para las 14.00 horas, excepto en Canarias, donde arrancará a las 13.00 horas.

Málaga, Granada, Cádiz y Sevilla, sedes en Andalucía

En Andalucía habrá cuatro localidades de examen: Málaga, Granada, Cádiz y Sevilla.

A escala nacional, las pruebas también podrán realizarse en Santiago de Compostela, Albacete, Alicante, Oviedo, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Cáceres, Santander, Palma, Logroño, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Murcia, Pamplona, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Valladolid y Zaragoza, además de las ciudades andaluzas.

Entre las novedades de la convocatoria figura la incorporación de Vigo como nueva localidad de examen, después de que el Ministerio de Sanidad atendiera las peticiones recibidas para habilitar una sede en la ciudad gallega.

Móviles y dispositivos electrónicos, prohibidos durante el MIR

La convocatoria fija además estrictas medidas de seguridad durante la celebración de las pruebas.

Desde el acceso al recinto y durante toda la permanencia en él estará prohibido disponer o utilizar cualquier dispositivo que permita comunicarse con terceros, conectarse a redes electrónicas, almacenar información o captar, grabar, transmitir o recibir datos, imágenes, sonidos o señales.

El uso, tenencia, ocultación o activación de estos dispositivos, así como cualquier intento de esquivar los controles establecidos, será considerado conducta fraudulenta.

La sanción en estos casos será contundente: anulación del examen y exclusión del proceso selectivo.

Elección de las plazas MIR 2027

Los aspirantes que participen en el MIR 2027 podrán elegir plaza, una vez finalizadas las pruebas y publicados los correspondientes números de orden, por vía electrónica o mediante comparecencia personal dentro del procedimiento ordinario de adjudicación.

El sistema mantendrá así las dos modalidades utilizadas en convocatorias anteriores para quienes hayan obtenido un número de orden que les permita participar en la elección de destino.

Quienes dispongan de número de orden pero no consigan plaza en la adjudicación ordinaria tendrán una nueva oportunidad a través del procedimiento extraordinario, que se desarrollará por medios electrónicos.

Un nuevo llamamiento si quedan plazas vacantes

El proceso podría contar además con una fase adicional. Si después del procedimiento extraordinario todavía quedan plazas de Formación Sanitaria Especializada sin cubrir, la Dirección de Ordenación Profesional podrá convocar un nuevo llamamiento extraordinario dirigido a los aspirantes que todavía no hayan obtenido destino.

En esta última adjudicación se mantendrán las reglas generales previstas para la elección de plazas, aunque habrá una diferencia relevante: todo el procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos, sin posibilidad de comparecencia presencial.