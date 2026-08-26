El Sindicato Médico alerta de «sobrecarga extrema» en Urgencias y UCI del Hospital Clínico de Málaga

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha denunciado la situación que, según sostiene, atraviesan desde hace años los profesionales de Urgencias y UCI del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, sometidos a una presión asistencial que la organización califica de «difícilmente sostenible».

El sindicato asegura que el incremento de la demanda durante determinados periodos del año, especialmente en verano y durante la Feria de Málaga, agrava unas carencias que atribuye a la falta de profesionales, camas hospitalarias y espacios adecuados.

Por su parte, el Hospital Universitario Virgen de la Victoria sostiene que «garantiza la atención sanitaria en su área de referencia» ante el aumento de la demanda propio del periodo estival y de las fechas de mayor afluencia de población en Málaga.

Más de 650 urgencias en un día, según el Sindicato Médico

El SMM asegura que en momentos de máxima presión se han llegado a atender más de 650 urgencias en un solo día en el Hospital Clínico, una cifra que, a juicio de la organización, no está acompañada de una dotación suficiente de profesionales ni de los recursos materiales y estructurales necesarios.

El sindicato habla de una situación de «sobrecarga extrema» que tendría consecuencias tanto para los trabajadores como para los pacientes.

Según su versión, algunos usuarios deben permanecer durante tiempos prolongados pendientes de una solución asistencial, mientras los sanitarios afrontan jornadas bajo una elevada presión.

El SMM critica además lo que considera una falta de respuesta suficiente por parte de la dirección del centro y del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ante una problemática que, insiste, no es puntual.

El sindicato advierte de una «fuga» de profesionales

Otra de las principales preocupaciones trasladadas por el Sindicato Médico es el impacto que esta situación estaría teniendo sobre las plantillas de Urgencias y UCI del Clínico de Málaga.

La organización asegura que se está produciendo una salida progresiva de profesionales, junto con un aumento de las peticiones de reducción de jornada y de excedencias debido a las condiciones asistenciales y al nivel de estrés.

El sindicato también señala dificultades para retener a médicos que han realizado su formación especializada en el propio hospital.

Según el SMM, algunos residentes que terminan su periodo formativo optan por continuar su carrera en otros centros, mientras que profesionales a los que se ofrecen contratos llegarían a rechazarlos por las condiciones laborales y la presión asistencial.

Para la organización sindical, esta situación debería constituir una «señal de alarma» para el SAS porque, sostiene, un centro que forma a profesionales pero después encuentra dificultades para mantenerlos en plantilla evidencia problemas que requieren una respuesta estructural.

Reclaman refuerzos para los momentos de máxima demanda

El SMM considera especialmente preocupante que, pese a que determinados picos asistenciales son previsibles, no se activen a su juicio refuerzos suficientes en Urgencias y UCI.

La organización reclama a la dirección del hospital y al SAS medidas dirigidas a aumentar las plantillas, mejorar las condiciones laborales, disponer de suficientes camas de hospitalización y adaptar los espacios y recursos a la demanda real.

«La sobrecarga no puede convertirse en la normalidad y la buena voluntad de los profesionales no puede seguir utilizándose como sustituto de una adecuada planificación y gestión sanitaria», sostiene el sindicato.

El SMM insiste en que la situación no afecta únicamente a los trabajadores, sino también a los pacientes y a la calidad de la atención que reciben, y pide una intervención que permita evitar un mayor deterioro de estos servicios.

El Hospital Clínico asegura que garantiza la atención

Frente a las críticas del Sindicato Médico, el Hospital Universitario Virgen de la Victoria defiende que mantiene garantizada la asistencia sanitaria para su población de referencia.

El centro explica que durante el verano se produce un incremento de la demanda relacionado con el aumento de población en Málaga, especialmente durante las fechas con mayor afluencia.

Según el hospital, «la actividad asistencial se adapta de forma dinámica a las necesidades de cada momento», utilizando los recursos disponibles y mediante la coordinación entre los profesionales de los diferentes centros del complejo hospitalario.

Tres puntos de urgencias atienden más de un millar de pacientes diarios

El área sanitaria dispone de tres puntos de atención urgente: el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, el Hospital Valle del Guadalhorce y el Hospital de Benalmádena.

Según los datos facilitados por el propio hospital, estos tres centros atienden conjuntamente más de un millar de urgencias al día.

El Virgen de la Victoria sostiene que esta red permite garantizar la cobertura asistencial de la población de referencia pese al aumento de la demanda que se produce durante determinados momentos del año.

De este modo, mientras el Sindicato Médico reclama medidas estructurales y mayores refuerzos ante la presión que denuncia en Urgencias y UCI, la dirección hospitalaria defiende la capacidad del complejo para adaptar su funcionamiento y mantener la atención sanitaria durante los periodos de mayor actividad.