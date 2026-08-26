De la Torre, conmocionado en su visita a Ceuta por la crisis migratoria: "Presidente, estamos contigo"

"Presidente, estamos contigo". El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha emocionado este miércoles durante su visita institucional a Ceuta al recordar las palabras que le han trasladado los ciudadanos ceutíes antes del encuentro con Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma. De la Torre cree que la cooperación institucional debe ser la solución a esta crisis y ha invitado al Gobierno de España a alinearse con Europa. "Echo de menos preparar capital humano para que los marroquíes tengan futuro y puedan ser felices en su país, que es a lo que aspira uno", ha explicado el primer edil, que cree que repartir becas a los migrantes para que prosperen en su país de origen es la "solución más factible" a la problemática. "Marruecos también los necesita".

Vivas no ha dejado pasar la oportunidad de halagar la presencia del primer edil de Málaga en la ciudad autónoma, al que agradece su apoyo desde el principio. "El liderazgo sólido y consistente está hoy en Ceuta: decisión, motivación y determinación", son algunas de las palabras que el presidente ha tenido para el alcalde. "Representa cabeza, corazón y coraje, tres 'C' muy importantes. Aunque en las últimas semanas le añadiría otra más: Ceuta. Porque De la torre fue de las primeras personas que me llamaron para interesarse y para decirme que contáramos con Málaga y su Ayuntamiento para lo que necesitáramos", ha recordado Vivas, que tiene claro que ahora ambas provincias "son la misma cosa".

De la Torre, por su parte, ha confesado que la Feria de Málaga le ha impedido personarse antes en la ciudad autónoma. Ha arrancado su discurso recordando las palabras que todas las noches dedicaba al pueblo ceutí desde la caseta de mayores 'El Rengue'. Según De la Torre, "siempre ha hablado de Ceuta" durante los días de feria para recordar a los malagueños que ellos no han podido disfrutar de la suya, prevista del 1 al 8 de agosto y cancelada por la invasión marroquí del 30 de julio.

El alcalde de Málaga considera que la crisis que está viviendo la ciudad autónoma tiene que servir para repensar cómo se cuidan las fronteras y cómo se puede ayudar a que África y Marruecos no tengan necesidad de buscar en España y Europa el futuro que su país no les garantiza. De la Torre apela a la cooperación institucional y a la proactividad en torno a la crisis humanitaria que vive el pueblo ceutí.

La visita de De la Torre desata polémica en redes

La decisión del primer edil de Málaga de visitar la Ciudad Autónoma de Ceuta ha provocado un aluvión de reacciones en redes sociales. En su mayoría han sido críticas. La más reseñable ha sido la del líder de la oposición en el Consistorio malagueño y futurible aspirante a la Alcaldía de la capital, Mariano Ruiz Araujo. "No sé a qué viaja allí", comenta en un hilo X. El político paleño considera que De la Torre busca "la foto" en Ceuta mientras las playas de Málaga cierran al baño por vertidos de E. Coli, "el arbolado provoca accidentes con heridos por abandono", vecinos limpian la suciedad y se produce un "éxodo de malagueños por los precios de la vivienda".

Para Ruiz Araujo, el viaje de De la Torre tiene una finalidad: "Arañar votos". Al trapo de las críticas del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ha entrado el secretario general del PP en la provincia de Málaga, José Ramón Carmona. "Para el PSOE no ha pasado nada importante en Ceuta, no? Ni existe una especial relación de los malagueños y los ceutíes, verdad?", ha expresado citando el post del socialista.

Mientras el debate sobre si Francisco de la Torre debería o no pisar suelo ceutí en medio de la crisis humanitaria, los populares nacionales, personificada en Málaga en la figura de Elías Bendodo, se pronuncian en redes para invitar a la ciudadanía a manifestarse en la puerta de su ayuntamiento más cercano el Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta, el próximo 2 de septiembre.

Llamamiento del PP a los alcaldes

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha llamado hoy a los malagueños a mostrar su solidaridad con Ceuta ante lo que denomina "el abandono" de Pedro Sánchez, "que no ha puesto todos los medios a disposición para que los ceutíes se sientan respaldados". La también alcaldesa de Torremolinos llama a los 8.132 ayuntamientos españoles a celebrar "concentraciones pacíficas" el próximo 2 de septiembre, Día de Ceuta, en una convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside el Partido Popular.

La dirigente popular ha reivindicado a Ceuta como una “ciudad hermana” de Málaga y que, como tal, "no puede dar la espalda al pueblo ceutí mientras atraviesa una de las crisis más graves de su historia reciente".

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid. / L.O.

“Los malagueños no vamos a mirar hacia otro lado mientras algunos dirigentes políticos, que deberían haber demostrado sensibilidad y actuar para que la grave crisis por la que está atravesando la ciudad hermana de Ceuta se hubieran puesto todos los medios a disposición”, ha afirmado.

Del Cid ha hecho alusión a las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que compareció este martes para pedir disculpas a aquellos que se hayan sentido "abandonados" por la gestión que su gobierno ha tenido de la crisis migratoria, para condenar que hayan tenido que pasar 26 días desde que el presidente ceutí, Juan Vivas.