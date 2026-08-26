Trabajadores del Hospital Civil denuncian que no han recibido la bonificación del parking y soportan tarifas “abusivas”: “No voy a meter el coche ahí, me costaría 200 euros al mes”

Unos días después de que se haya puesto en servicio el aparcamiento provisional del Hospital Civil, profesionales de este centro hospitalario denuncian que no han recibido la bonificación del parking, por lo que están teniendo que abonar las tarifas generales, que tachan de “abusivas”.

Así lo han trasladado a este periódico varias trabajadoras, que critican la frustración que supone buscar estacionamiento para su vehículo en los alrededores por las mañanas, ya que han desistido de usar el parking por el alto coste económico que supone: “No voy a meter el coche ahí, me costaría 200 euros al mes, más que un parking privado”, señala una profesional que reside en Alhaurín de la Torre. “No tengo otra manera de venirme y me tengo que levantar a las seis de la mañana para llegar y ponerme a dar vueltas”.

El parking provisional tiene una tarifa general de 1,36 euros por hora, mientras que para los trabajadores del SAS con bonificación se reduce a 0,80 euros. No obstante, tan solo se otorgado 163 plazas bonificadas para una plantilla de 3.500 empleados, por lo que ya han convocado varias concentraciones en señal de protesta a lo largo de este verano.

“No he sido agraciada con la bonificación”

“No he sido agraciada con la bonificación. No sé a quién se lo han dado, no sabemos de nadie”, lamenta esta trabajadora, que sostiene que envío un email como se le indicó para solicitar de manera oficial el acceso bonificado pero que nunca llegó a recibir respuesta. Así, asegura que ha llegado a estar más de 40 minutos buscando aparcamiento, lo que le genera una gran “ansiedad” antes de entrar a trabajar cada mañana.

Parking del Hospital Civil, vacío a las ocho de la mañana. / L.O

“Se te va el sueldo”

Otra trabajadora afirma que vive en la Viñuela y que no tiene “más remedio que llevar coche”. “Antes no había sitio y ahora lo han puesto a un precio prohibitivo. Por las mañanas el parking está prácticamente vacío porque se te va el sueldo”.

Además del perjuicio a los trabajadores, esta profesional pone el foco en las familias que tengan enfermos en procesos médicos de larga duración y que necesitan visitar diariamente el hospital.

Concentración frente al Hospital Civil contra los nuevos precios del aparcamiento provisional. / A.T.

Respuesta del hospital

Con respecto a las bonificaciones de los trabajadores, fuentes hospitalarias señalan que “las matrículas de los profesionales con bonificación están incorporadas al sistema y, cuando son reconocidas por el lector, la barrera permite el acceso. Si no se abre, puede deberse a una incidencia en la lectura o a que las plazas bonificadas estén ocupadas en ese momento”.

En caso de incidencia, añaden las mismas fuentes, “la garita de atención, operativa las 24 horas, comprueba cada situación y aplica la tarifa bonificada que corresponda. Durante la jornada de ayer se tuvo conocimiento únicamente de dos incidencias relacionadas con este proceso, que fueron resueltas en el momento”.