Voluntarios de Unicaja colaboran con Bancosol en el envío de material para niños de Honduras

Unicaja ha desarrollado nuevas acciones de voluntariado corporativo junto con Bancosol y la Fundación Acoes, con la participación de empleados de la entidad en iniciativas dirigidas a apoyar a personas y comunidades en situación de vulnerabilidad tanto en Málaga como en Honduras. En una de las jornadas, voluntarios de Unicaja colaboraron con Bancosol, banco de alimentos de la Costa del Sol, en la preparación y empaquetado de lotes de alimentos destinados a familias con dificultades económicas. Los productos serán distribuidos posteriormente a través de la red de entidades sociales con las que trabaja la organización.

La actividad contribuye al trabajo que desarrolla Bancosol para recuperar alimentos aptos para el consumo y ponerlos a disposición de colectivos vulnerables. La entidad presta apoyo a 128 organizaciones sociales de la provincia de Málaga, que atienden a más de 20.500 usuarios, acompañándolos en procesos de inclusión social.

Además, voluntarios de Unicaja participaron junto con la Fundación Acoes en la clasificación, embalaje y carga de material escolar, mobiliario y ropa que será enviado a comunidades vulnerables de Honduras. La iniciativa beneficiará especialmente a niños y jóvenes y permitirá hacer llegar recursos educativos y de primera necesidad a más de 10.000 menores, ha indicado Unicaja en un comunicado.

La Fundación Acoes impulsa proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida de los colectivos más desfavorecidos del país, con especial atención a la infancia, la juventud y las personas con discapacidad. En el año 2025, esta organización contribuyó a la formación de más de 10.900 niños y jóvenes.