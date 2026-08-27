Árboles con historia en Málaga: ruta por ocho municipios de la provincia con ejemplares singulares y únicos

La provincia de Málaga alberga una riqueza botánica excepcional, al combinar el clima mediterráneo, la influencia atlántica y esa orografía que la hace única en el contexto peninsular. Consultar el Inventario de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía nos hace partícipes de la existencia de decenas y decenas de ejemplares monumentales irrepetibles, pero hemos seleccionado apenas ocho municipios en los que poder hallar reliquias de un pasado malagueño mucho más verde del que admiramos en la actualidad. Ni los esfuerzos por repoblar de los últimos meses o años compensa la masa forestal perdida.

En plena temporada de incendios por toda España, que han destrozado en cuestión de horas paisajes y ejemplares que durante décadas o siglos escaparon a las más extremas condiciones meteorológicas o ambientales, tiene más sentido que nunca sensibilizarnos sobre un patrimonio que nos permite conocer de manera muy directa de quiénes somos y de dónde venimos. Justo este miércoles se ha sabido que Andalucía ha registrado su peor verano en tres décadas, con más de 57.000 hectáreas calcinadas.

En la provincia encontramos bosques tan singulares como el diseñado, hace pocos años, en el término municipal de Parauta. / Bosque Encantado

La variedad de ecosistemas malagueños es abrumadora: abarca desde las cumbres calizas de las Sierras de Tejeda y Almijara hasta los valles húmedos del nuevo Parque Nacional Sierra de las Nieves, cuyo centro de interpretación se localizará en Parauta, el famoso pueblo del Bosque Encantado. En estos entornos conviven reliquias de la era glacial, como los pinsapos y los tejos meridionales, junto a cultivos ancestrales de olivos y castaños introducidos por civilizaciones pasadas. Visitar estos enclaves no solo permite admirar dimensiones arbóreas sobrehumanas, sino también comprender la evolución climática y el valioso patrimonio etnobotánico de la comunidad autónoma andaluza.

El Castaño Santo de Istán

Istán presume en su término de albergar uno de los monumentos naturales más sobrecogedores de España: el Castaño Santo de Istán. Lo encontramos “oculto en la Sierra Real” y los expertos consideran que este ejemplar de Castanea sativa tiene una edad de 800 a 1.000 años. Es sin lugar a dudas uno de los seres vivos más antiguos de toda Andalucía.

Las dimensiones del Castaño Santo certifican que sea el árbol más longevo de toda la provincia malagueña. / Diputación de Málaga

Su estructura morfológica impresiona a científicos y senderistas; el perímetro de su tronco alcanza los 13 metros a ras de suelo y su copa proyecta una densa sombra que supera los 500 metros cuadrados. En el área de influencia de la Sierra de las Nieves, donde los alcornocales maduros conviven con brezales y el matorral mediterráneo, las crónicas locales relatan que bajo su colosal ramaje el rey Fernando el Católico celebró una misa de acción de gracias en el año 1501 tras sofocar las rebeliones moriscas de la zona.

El Pinsapo de la Escalereta en Yunquera

Yunquera es internacionalmente conocido por ser lugar de peregrinación para conocer el Abies pinsapo, abeto preglacial endémico de la serranía malagueña y de parte de la provincia de Cádiz. En su término municipal se localiza el icónico Pinsapo de la Escalereta, espécimen monumental con más de 450 años de vida. Este gigante se eleva sobre más de 25 metros y muestra un tronco de unos cinco metros de perímetro. Su nombre hace honor a la singular disposición horizontal y escalonada de sus ramas secundarias. Es un prodigio adaptativo para poder soportar el peso de las intensas nevadas que se suelen registrar año tras año en esta parte del Parque Nacional Sierra de las Nieves.

Pinsapo de la Escalereta. / L.O.

Los responsables locales encargados de velar por el mantenimiento de estos entornos únicos explican que el término de Yunquera funciona como un “anfiteatro natural”, donde los pinsapares conectan de forma gradual con encinares y zonas de alta montaña. La flora asociada a estos bosques es de un valor incalculable, “albergando endemismos béticos, orquídeas silvestres y comunidades de briófitos”. El Pinsapo de la Escalereta suele ser además punto de partida o parada obligatoria para muchas de las rutas botánicas que se extienden hacia Tolox, Parauta, Igualeja o Pujerra y que permiten ahondar en la importancia de los reductos forestales del Terciario sin salir de la provincia.

La Encina de la Alberca en el término de Ronda

Ronda es uno de los municipios de mayor extensión de la comunidad autónoma. En sus inigualables paisajes encontramos el hogar de la Encina de la Alberca, considerada una de las mejores representaciones coloniales de Quercus ilex en Andalucía. Está situada en una zona adehesada orientada a la explotación ganadera sostenible y es admirable por su asombrosa simetría en la copa. Son 28 metros de diámetro que proyectan una de las sombras más densas del ecosistema rondeño.

Las inmediaciones del Tajo de Ronda, en plena temporada invernal y con el cauce del río muy cerca de sus máximos. / L. O.

El tronco es corto pero sumamente robusto. Del mismo salen potentes brazos que sustentan miles de hojas perennes, adaptadas a los rigores de la oscilación térmica de esta parte de la Málaga interior. Ronda también presume de los quejigares de alta montaña (Quercus faginea subsp. alpestris) enclavados en la Sierra de las Nieves. Son bosques caducifolios con una extraordinaria biodiversidad y que se entremezclan con formaciones de espinos, majuelos y una rica variedad de plantas aromáticas medicinales sobre suelos calizos.

El Jardín Botánico La Concepción, como eje en Málaga capital

Cada vez son más los visitantes internacionales que en las encuestas destacan a Málaga ciudad por su patrimonio cultural y ese histórico enclave que, con una extraordinaria riqueza natural, responde al nombre de Jardín Botánico-Histórico La Concepción. Fue creado a mediados del siglo XIX por los marqueses de Casa Loring y, a modo de oasis, posee una de las mejores muestras de flora subtropical al aire libre de Europa. El espécimen más espectacular del recinto es el colosal Ficus de hoja de magnolio (Ficus macrophylla), cuyas raíces tabulares aéreas se hunden en la tierra creando una estampa que evoca las selvas tropicales de Oceanía.

El espécimen más espectacular del Jardín de La Concepción es el colosal Ficus de hoja de magnolio (Ficus macrophylla) / L. O.

Además, este recinto exhibe araucarias centenarias, una de las colecciones de palmeras más completas del continente y ejemplares únicos de ciprés de los pantanos (Taxodium distichum). Asimismo, si nos desplazamos al corazón urbano de una de las capitales europeas con mayor dinámica turística de la presente década, el Paseo del Parque nos deleita como prolongación de este patrimonio único de La Concepción.

Ahí hallamos cobijo meteorológico con especies exóticas que llegaron a la Costa del Sol traídas por los navegantes de la época colonial. La adaptación de esa flora foránea al microclima litoral malagueño convierte a la capital en un “laboratorio vivo”, como recalcan expertos encargados de su mantenimiento y preservación, de la aclimatación botánica en pleno proceso de cambio climático.

Casarabonela presume de orquídeas silvestres sobre grietas calizas

Casarabonela se asienta sobre una ladera de Sierra Prieta. Su estampa urbana es de las más fotografiadas de la provincia y actúa como frontera ecológica y geológica que da cobijo al enclave del Llano Cristóbal. Ahí confluyen suelos calizos y peridotitas que propician un mosaico vegetal fascinante, donde botánicos llegados de los más diversos confines observan cómo conviven en perfecta armonía acebuchales silvestres (Olea europaea var. sylvestris), algarrobos de troncos retorcidos y pinsapos situados en la cota más oriental de toda su área de distribución mundial.

Una de las orquídeas que se encuentran en el campo en la provincia de Málaga. / L. O.

El Llano Cristóbal es un mirador natural de la flora mediterránea termófila, donde los madroños, lentiscos y jaras cubren el sotobosque bajo los árboles. En primavera, esta parte de la provincia se transforma en un paraíso para los amantes de las orquídeas silvestres, registrándose decenas de especies que aprovechan la humedad de las grietas calizas. Y en otoño la variedad micológica es igualmente rica, lo que demuestra la excelente salud de sus suelos forestales.

La Ruta de los Olivos Milenarios de Periana

En la Alta Axarquía y justo a los pies de unas cimas que resguardan localidades como Alfarnate o Alfarnatejo, las situadas a una mayor cota en la provincia, Periana alberga una manifestación única de arqueología agrícola: la Ruta de los Olivos Milenarios. En las inmediaciones del río Guaro, el viajero puede encontrar miles de ejemplares de olivo de la variedad autóctona verdial y muchos de ellos superan los mil años de antigüedad. Uno de los más peculiares es el denominado Olivo Caracol, proclamado hace unos años como el más monumental de España. Los botánicos han podido datar en los periodos de dominación romana y andalusí ejemplares que tienen su paradigma en el Olivo del Arroyo Carnicero, cuyo tronco gigantesco, esculpido y vaciado por los siglos, evoca una escultura abstracta de madera viva.

El Olivo Caracol de Periana fue recientemente elegido como el más monumental de España. / L. O.

El valor botánico de esta parte de la comarca de la Axarquía no radica sólo en la longevidad de estos árboles, sino en cómo el ecosistema agrícola ha integrado la flora silvestre circundante. Bajo las copas de los olivos milenarios prosperan comunidades de plantas nitrófilas, leguminosas y pastos que enriquecen el suelo de manera natural. Estos olivos continúan dando fruto mil años después, produciendo un aceite de oliva virgen extra de características organolépticas exclusivas. Así se demuestra, a juicio de los portavoces de las agrupaciones de productores agrícolas, que la conservación biológica y la rentabilidad económica “pueden ir de la mano” en perfecta armonía.

Tolox “se ilumina” con el Pinsapo Candelabro

El término municipal de Tolox se adentra en el corazón del Parque Nacional Sierra de las Nieves y, en el escarpado barranco de la Virgen, nos muestra el impresionante Pinsapo Candelabro. Este ejemplar singular de Abies pinsapo debe su nombre a una espectacular mutación adaptativa. Y es que a raíz de perder su guía vertical principal, hace más de un siglo, a causa de un rayo o quizás de un fuerte temporal, sus ramas secundarias modificaron su patrón de crecimiento. Así se fueron curvando hacia arriba, de manera paralela, para simular los brazos de un gran candelabro de madera.

El pinsapar que caracteriza al Parque Nacional Sierra de las Nieves se extiende entre los términos municipales de Tolox o Yunquera. / L. O.

El barranco donde se localiza puede presumir de formar parte de una de las zonas con mayor índice pluviométrico de toda la provincia, lo que genera un microclima sumamente húmedo y umbrío. El sotobosque que rodea al Pinsapo Candelabro está compuesto de esta manera por densas alfombras de musgos, líquenes alpinos y helechos relícticos que apenas se encuentran en otras zonas del sur peninsular. Muchos lugareños expresan que este árbol es todo un símbolo de resistencia vegetal, al haber desafiado durante siglos fuertes vientos y las heladas más duras en entornos de alta montaña.

Los tejos que esconden las cubres de Sedella

Sedella comparte con pueblos de su entorno como Canillas de Aceituno, Alcaucín, Canillas de Albaida o Cómpeta las cimas más elevadas del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y, por lo tanto, de la provincia malagueña. En sus zonas de umbría más inaccesibles sobrevive el Tejo que da nombre a la Sierra Tejeda. Es una reducida población de Taxus baccata que constituye uno de los bosques más meridionales de Europa en cuanto a esta peculiar especie. Son árboles también centenarios de crecimiento extremadamente lento, asociados históricamente a la mitología y la inmortalidad. Crecen protegidos en taludes calizos y barrancos rocosos donde el sol apenas incide de forma directa.

La Gran Senda de Málaga (GR-249) conecta el término municipal de Sedella con Canillas de Aceituno, a través del paraje de El Saltillo. / Álex Zea

La flora asociada a las cumbres de Sedella está adaptada a condiciones climáticas extremas, como consecuencia de la congelación en invierno y la sequía estival severa. Los tejos comparten escenario con sabinas rastreras (Juniperus sabina), enebros de alta montaña y una rica variedad de endemismos rupícolas adaptados a vivir en las fisuras de las rocas calizas. Dada la toxicidad de sus hojas y semillas (a excepción del arilo rojo que rodea la semilla), este árbol ha tenido una relación compleja con la ganadería, pero su conservación es prioritaria debido a su estatus de reliquia de las épocas glaciares.