Dos detenidos en un polígono de Málaga por robar combustible de los depósitos de varios camiones

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en un polígono de Málaga capital por presuntamente robar combustible de camiones que encontraban estacionados en la vía pública. Según fuentes policiales, los investigados forzaban los tapones de los depósitos y luego succionaban con mangueritas el carburante para trasvasarlo a las garrafas que llevaban en el vehículo en el que se desplazaban, que no tenía seguro en vigor ni la ITV al día.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado martes en el polígono Santa Teresa. Sobre las 4.00 horas, un hombre llamó a la Sala 091 asegurando que acababa de sorprender a dos tipos extrayendo combustible del camión que tenía estacionado en la calle Gambia. El camionero dijo que tapón del tanque estaba forzado y que los hombres se habían marchado a toda prisa en un coche. Los agentes de un radiopatrulla acudieron al lugar, se entrevistaron con la víctima y dieron una batida por la zona para intentar seguir el rastro de los autores.

Dos garrafas llenas de carburante robado

No muy lejos, en la calle Caleta de Vélez y junto a otro camión, localizaron a dos hombres en el interior de un turismo que coincidía con la descripción que les había dado la víctima. Los policías procedieron a identificarlos y comprobaron que el copiloto llevaba a sus pies una garrafa de 25 litros. Estaba vacía y dedujeron que estaban a punto de dar otro golpe, pero otros dos recipientes similares que llevaban en el maletero estaban llenos de combustible. El registro del vehículo reveló la presencia de mangueras y tubos para trasladar el carburante de los depósitos a los bidones y herramientas para romper los tapones.

Una inspección por las calles colindantes permitió a los agentes localizar cuatro camiones con los tapones de los tanques reventados y de los que tomaron nota para añadirlos en el atestado. Al comprobar la documentación del coche en el que se desplazaban los sospechosos, los agentes verificaron que era del familiar de uno de ellos y que no tenía seguro y la ITV al día.