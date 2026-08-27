Digi organiza una jornada de selección de personal en Málaga: busca incorporar a más de 35 comerciales e instaladores

El operador de telecomunicaciones Digi ha organizado una jornada de selección el próximo jueves 3 de septiembre en Málaga para cubrir las más de 35 vacantes con las que cuenta en las áreas de comercial y de instalaciones en la provincia. La compañía ha explicado que el objetivo de esta jornada, denominada Open Day, es facilitar que el mayor número de personas interesadas puedan optar a estas vacantes, en un encuentro en el que los consultores de selección de Digi interactuarán con los candidatos y les realizarán entrevistas personales in situ.

De este modo, Digi busca con esta jornada de selección (la séptima que celebra a nivel nacional desde 2025, que todas las personas que acudan, tengan o no experiencia en el área comercial o en la instalación de fibra óptica, "cuenten con la oportunidad no solo de hacer llegar su curriculum vitae, sino que también puedan tener esa primera entrevista presencial a la que, a muchos demandantes de empleo, no les resulta sencillo acceder".

¿Donde y cuándo se celebra la jornada de selección de personal de Digi en Málaga?

El VII Open Day-Jornada de Selección (Plan Mentor) de Digo tendrá lugar en Málaga el jueves 3 de septiembre en el hotel NH Málaga, situado en la calle San Jacinto número dos.

Los candidatos interesados en participar en este encuentro con los profesionales de Recursos Humanos de Digi pueden reservar su entrevista personal hasta las 16.00 horas del miércoles 2, inscribiéndose a la jornada en este enlace si se opta a las vacantes del área comercial o bien en este otro para las vacantes de instaladores. "Los candidatos que acudan sin haberse inscrito, también podrán entregar su CV y ser entrevistados, si bien tendrán que esperar turno, que se establecerá por riguroso orden de llegada", añade la compañía.

Una cartel promocional de Digi con motivo del Open Day de Málaga, que tendrá lugar el jueves 3 de septiembre. / L. O.

Digi ofrece "vinculación inmediata" y plan de formación

"Cualquier persona interesada en desarrollar su carrera profesional en las áreas de Comercial o de Instalaciones en DIGI puede optar a los puestos ofertados. Así, los técnicos de selección de la compañía realizarán entrevistas a los candidatos que acudan a la Jornada, tanto si tienen o no experiencia previa en los puestos ofertados, la poseen en otros ámbitos de actividad y quieren reorientar su carrera profesional, o no poseen ningún tipo de experiencia laboral anterior y buscan un primer empleo como comercial o instalador", apunta la operadora de telecomunicaciones.

Una vez completado el proceso selectivo, Digi afirma que ofrecerá a los candidatos seleccionados "una vinculación contractual inmediata a su plantilla", que incorporará, además, un plan de formación teórico-práctica inicial para dotarles de los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las funciones propias de cada vacante a cubrir a través de su denominado Plan Mentor.

"En el segundo año de puesta en marcha del Plan Mentor, estamos muy satisfechos con su resultado. A través de este proyecto, cada nuevo empleado, durante su periodo de formación, recibe un acompañamiento personal que le permite adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para cada posición. Son los propios compañeros los que guían y facilitan las herramientas necesarias a los recién incorporados para desempeñar sus funciones", destaca la directora de Recursos Humanos de Digi España, Virginia Guerrero.

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Digi es un operador de telecomunicaciones presente en el mercado español desde 2008, que ofrece servicios de telefonía e internet fijo y móvil, así como de televisión. Pertenece al Grupo Digi Communications con 30 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Con origen en Rumanía, donde tiene su negocio principal, también está presente, además de España, en Portugal, Italia, Bélgica y Reino Unido.