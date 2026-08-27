La Diputación de Málaga transfiere casi 680 millones a los ayuntamientos de la provincia en seis años, el 75% a los pequeños y medianos municipios

La Diputación de Málaga ha transferido a los ayuntamientos de la provincia un total de 679.241.157,13 euros desde enero de 2021 hasta agosto de este año 2026. El 74,6% del importe se ha destinado a pagos realizados a municipios con menos de 20.000 habitantes, una suma de 507.027.242,17 euros. Los más de 172.200.00 restantes han llegado a municipios mayores de esa cifra de población (el 25,4%). “Con todas estas transferencias estamos contribuyendo de forma decisiva al fortalecimiento de los gobiernos locales y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de toda la provincia, con independencia de que vivan en municipios grandes o pequeños, de interior o en el litoral, y ese es al fin y al cabo el objetivo de cualquier administración pública”, ha expresado Francisco Salado, presidente de la institución.

Salado insiste en que la institución provincial debe seguir siendo “el principal aliado de los ayuntamientos” y ha destacado su labor a la hora de “vertebrar y coordinar el crecimiento sostenible” de la provincia, con importantes inversiones propias además de este apoyo financiero a las iniciativas municipales. “Los alcaldes son los que mejor conocen las necesidades de sus pueblos”, ha sostenido. el presidente entiende que esa confianza y compromiso de la Diputación con sus pueblos queda constatada con estas transferencias "muy importantes, las más cuantiosas en la historia" de la institución malagueña.

De media, la administración provincial ha realizado pagos a municipios por valor de 113,2 millones de euros anuales desde 2021 hasta agosto de 2026, periodo en el que los pueblos pequeños y medianos han recibido una media de 84,5 millones de euros y los mayores, 28,7 millones. “Tenemos una sensibilidad especial, como se aprecia claramente en estos números, por los municipios menores de 20.000 habitantes, a los que también prestamos un apoyo fundamental para reforzar su liquidez y estabilidad”, ha señalado Salado, que entiende que así también se afronta la problemática de la despoblación rural en pequeños municipios.

Los municipios pequeños reciben 16 veces más por habitante que los grandes

No obstante, Salado recuerda que la administración que preside “no se puede olvidar del resto de los municipios de la provincia”, ya que en las ciudades mayores de 20.000 habitantes reside prácticamente el 85% de la población. De este modo, la provincia tiene 1.791.092 habitantes censados a cierre de 2025, de los que 1.516.425 residen en los 16 municipios mayores de 20.000 habitantes, en su mayoría de La Costa del Sol.

El presidente ha apuntado que, de hecho, las inversiones e infraestructuras productivas realizadas en los municipios mayores tienen un interés claramente comarcal, ya que sus beneficios se irradian a los ciudadanos de todo el entorno.

Aun así, los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes han recibido en el periodo 2021-2026, de media, 18,93 euros por habitante, frente a los 307,66 euros por habitante de los pueblos pequeños y medianos. Esto es, los municipios menores han obtenido 16 veces más por habitante (288,73 euros más, concretamente) que los mayores. “Nunca antes los ayuntamientos de la provincia habían recibido tanto dinero, los grandes, los medianos y los pequeños”, ha asegurado Salado.

En lo que va de 2026, los 103 municipios malagueños ya han recibido pagos por valor de 93,7 millones de euros, de los que 70,3 millones corresponden a municipios pequeños (75%) y medianos y el resto, 23,4 millones (25%), a mayores de 20.000 habitantes.