La falta de capacidad eléctrica retrasa promociones de vivienda en Vélez-Málaga y Estepona

La falta de capacidad en la red eléctrica empieza a convertirse en un nuevo obstáculo para la construcción de vivienda en la provincia de Málaga. Un informe de BBVA Research señala a Vélez-Málaga y Estepona entre los municipios españoles donde la disponibilidad de suministro está condicionando el calendario de ejecución de promociones residenciales e incluso, en determinados casos, la entrega de viviendas ya terminadas.

El problema no es exclusivo de Málaga. El servicio de estudios de BBVA calcula que más de 80.000 viviendas previstas en España dependen actualmente de la construcción de nuevas infraestructuras eléctricas, en un momento en el que la falta de oferta residencial se ha convertido en uno de los principales problemas del mercado inmobiliario.

Cuando la red de una determinada zona no dispone de capacidad suficiente para asumir nuevas conexiones, los desarrollos urbanísticos necesitan reforzar las instalaciones existentes o construir nuevas subestaciones antes de poder recibir suministro. Ese proceso puede prolongar de forma considerable los plazos de las promociones.

BBVA Research estima que ampliar la red eléctrica asociada a grandes desarrollos urbanísticos puede requerir entre cinco y ocho años, debido a los trámites necesarios para la planificación, las autorizaciones administrativas, las evaluaciones ambientales, la disponibilidad de suelo y la propia construcción de las infraestructuras.

Vélez-Málaga y Estepona, entre los casos analizados

El informe cita expresamente proyectos residenciales en Vélez-Málaga y Estepona, junto a otros desarrollos situados en la Comunidad de Madrid y Aragón, como ejemplos en los que la capacidad eléctrica disponible puede determinar cuándo se ejecutan las promociones.

El estudio no sitúa a Málaga entre las provincias con el mayor desequilibrio entre capacidad eléctrica disponible y déficit residencial acumulado, un grupo en el que aparecen Madrid, Valencia, Alicante, Murcia, Castellón, Toledo, Granada, Cádiz, Almería, Zaragoza, Lleida o Jaén.

Sin embargo, sí incluye a Málaga entre las grandes áreas urbanas españolas en las que numerosos desarrollos necesitarán nuevas subestaciones o refuerzos de la red para salir adelante, junto a Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla y Murcia.

La advertencia cobra especial relevancia en una provincia donde la construcción de nueva vivienda está llamada a desempeñar un papel importante para aliviar la presión existente sobre el mercado residencial.

Viviendas en construcción en Málaga. / L.O.

La electricidad, otro condicionante para construir vivienda

BBVA Research subraya que la falta de capacidad eléctrica no es actualmente el principal factor que limita la oferta de vivienda, pero advierte de que se está convirtiendo en un nuevo cuello de botella para determinados proyectos.

El problema, explica el informe, no es tanto que España carezca de capacidad eléctrica en términos generales, sino que esta no siempre se encuentra en los lugares donde se concentra la demanda de nuevas viviendas.

La situación obliga a realizar inversiones adicionales antes de poner en marcha determinadas promociones. En las zonas más tensionadas, los proyectos pueden depender de la construcción de subestaciones o de ampliaciones de la red que necesitan varios años para completarse.

El estudio refleja grandes diferencias territoriales. En Madrid, por ejemplo, el suelo previsto para los próximos cinco años permitiría levantar unas 126.000 viviendas y el déficit residencial acumulado se sitúa en 116.000, pero la capacidad eléctrica firme existente solo permitiría atender alrededor de 40.000 nuevas viviendas.

Problemas similares aparecen en algunos de los principales desarrollos de Valencia, Alicante, Sevilla o Murcia.

El 88% de los nudos tiene menos de un megavatio disponible

BBVA Research relaciona parte de esta situación con la evolución de las inversiones realizadas durante la última década. La regulación limitó durante años el ritmo de ampliación de las redes para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico, mientras que la generación renovable y la electrificación han avanzado a mayor velocidad.

Como resultado, el 88% de los nudos de distribución cuenta con menos de un megavatio de capacidad firme, una cantidad que restringe la conexión de nuevos desarrollos residenciales o proyectos económicos de cierta dimensión.

La saturación de la red también se refleja en otros indicadores. En 2024, España dejó de aprovechar el 1,4% de la energía renovable generada por las limitaciones de la infraestructura, mientras que los costes necesarios para garantizar la estabilidad del sistema se han incrementado en los últimos años.

La falta de capacidad eléctrica está condicionando la construcción de nuevas promociones de viviendas. / L. O.

Más demanda eléctrica hasta 2030

La presión puede aumentar durante los próximos ejercicios. BBVA Research calcula que la demanda eléctrica podría crecer alrededor de un 45% hasta 2030 debido a la electrificación de los hogares, la industria y el transporte y al incremento de la demanda vinculada a actividades como los centros de datos.

Esta evolución hará que vivienda, industria y otros proyectos económicos compitan por la capacidad disponible en determinadas zonas.

Desde 2026, la vivienda está considerada además como un proyecto estratégico para la asignación del acceso eléctrico, aunque BBVA Research señala que el alcance real de este cambio dependerá de su desarrollo reglamentario y de que la capacidad se reparta con criterios objetivos y transparentes.

Hasta 17.900 millones para reforzar las redes

El informe considera un paso positivo el Real Decreto aprobado el 28 de julio de 2026, que contempla movilizar hasta 17.900 millones de euros adicionales para redes eléctricas hasta 2030, además de favorecer inversiones anticipadas y avanzar en la digitalización de la infraestructura.

BBVA Research advierte, no obstante, de que será necesario comprobar cómo se ejecutan estas inversiones y cuánta nueva capacidad permiten poner a disposición de hogares, empresas y nuevos desarrollos urbanísticos.

El servicio de estudios plantea cuatro líneas de actuación para evitar que la electricidad se convierta en un freno añadido para la vivienda: acelerar y anticipar las inversiones en redes, coordinar mejor la planificación eléctrica y urbanística, optimizar el reparto de la capacidad existente e impulsar el almacenamiento y la flexibilidad del sistema.

En el caso de Málaga, los ejemplos de Vélez-Málaga y Estepona muestran que la disponibilidad de suelo o la tramitación urbanística ya no son los únicos factores que pueden determinar cuándo se construye una promoción. La capacidad de la red eléctrica se incorpora así a la lista de condicionantes que pueden retrasar la llegada de nuevas viviendas al mercado.