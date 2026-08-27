Intervienen 156 entradas de reventa durante la Feria Taurina de Málaga

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía en Málaga ha intervenido un total de 156 entradas destinadas a la reventa durante la Feria Taurina de Málaga, dentro de un dispositivo especial desarrollado entre los días 15 y 22 de agosto para prevenir y perseguir esta práctica.

La actuación, coordinada a través del Área de Juego y Espectáculos Públicos, se llevó a cabo en colaboración con la Policía Local de Málaga y la Comisaría Provincial de la Policía Nacional.

Durante los días de celebración de la feria taurina, los agentes desplegaron patrullas de paisano en las inmediaciones de la plaza de toros de La Malagueta y entre el público para detectar a personas que pudieran estar vendiendo localidades por canales no oficiales.

22 actas durante el dispositivo

Como resultado de las actuaciones realizadas, los agentes levantaron un total de 22 actas e intervinieron 156 entradas, correspondientes a diferentes localidades y zonas de la plaza.

El dispositivo tenía como principal objetivo combatir la reventa no autorizada y reducir los riesgos que este tipo de operaciones pueden provocar entre quienes buscan entradas para acceder a los espectáculos.

La Policía ha advertido de que recurrir a canales no oficiales puede ocasionar importantes perjuicios para los consumidores, entre ellos pagar precios muy superiores a los originales, comprar entradas falsas o duplicadas o encontrarse con una falta de información y transparencia sobre las cantidades abonadas.

La recomendación: recurrir a los canales oficiales

Ante estos riesgos, la Unidad de Policía Nacional Adscrita ha insistido en la importancia de adquirir las entradas exclusivamente a través de los canales oficiales habilitados por los organizadores.

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Según ha recordado el cuerpo policial, utilizar estas vías supone la principal garantía para reducir la posibilidad de sufrir un fraude y asegurar que la entrada adquirida permite finalmente el acceso al espectáculo.