La Junta supera el 80% de ejecución en la reparación de caminos rurales dañados por los temporales en Málaga

La Junta de Andalucía ha superado el 80% de ejecución en las obras de reparación de caminos rurales afectados por los temporales del pasado invierno en la provincia de Málaga, unos trabajos incluidos dentro del Plan de Actuaciones de Emergencia puesto en marcha para recuperar las infraestructuras dañadas por el tren de borrascas registrado entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

La delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Laura Soto, ha destacado durante su visita institucional a Ronda que las actuaciones cuentan con una inversión total adjudicada de más de 9,5 millones de euros y permitirán recuperar la accesibilidad a explotaciones agrícolas y ganaderas, además de mejorar la seguridad en los desplazamientos por el medio rural.

206 caminos rurales afectados en 57 municipios de Málaga

El plan provincial contempla la intervención sobre 206 caminos rurales repartidos en 57 municipios afectados por los temporales. De ellos, actualmente 113 caminos ya están completamente finalizados, 58 se encuentran en ejecución y 35 están pendientes de inicio.

Las actuaciones se han organizado en seis lotes geográficos que abarcan los municipios damnificados y cuentan con un plazo inicial de ejecución de cuatro meses, con el objetivo de ofrecer una respuesta rápida a las necesidades planteadas por los ayuntamientos.

El presupuesto base de licitación ascendía a 10,02 millones de euros, mientras que la inversión finalmente adjudicada supera los 9,5 millones de euros.

La Junta señala que estas obras forman parte del Plan Andalucía Actúa de recuperación, activado tras los episodios de fuertes precipitaciones registrados durante el pasado invierno.

Ronda concentra 1,24 millones para reparar 23 caminos rurales

Durante su visita a Ronda, Laura Soto ha supervisado junto a la alcaldesa, María de la Paz Fernández, y el concejal de Agricultura, Juan Carlos González Domínguez, las actuaciones que se están desarrollando en el municipio.

En el caso de Ronda, el plan contempla la reparación de 23 caminos rurales dañados, con una inversión de adjudicación de 1.245.485 euros.

Hasta el momento, 12 de estos caminos ya han finalizado sus obras, mientras que el resto continúa avanzando dentro de la planificación prevista.

Entre los trabajos ya completados destaca la actuación en el Camino del Quejigal, donde se han acondicionado 2.100 metros lineales mediante trabajos de refino, planeo, compactación y hormigonado en zonas con pendiente y badenes. Esta intervención ha contado con un presupuesto de ejecución material de 165.585,75 euros.

También ha concluido la reparación del Camino Cortijo Bilbao, con una longitud de 288 metros y una inversión de 31.662,93 euros, donde se ha ejecutado una losa de hormigón debido a la elevada pendiente del trazado.

Coordinación entre administraciones para impulsar el desarrollo rural

Antes de visitar los caminos afectados, la delegada territorial mantuvo un encuentro institucional en el Ayuntamiento de Ronda con la alcaldesa, el primer teniente de alcalde de Urbanismo y Relaciones Institucionales, Jesús Ignacio Vázquez García, y el concejal de Agricultura, Ganadería, Montes, Mercados Municipales y Consumo.

Durante la reunión abordaron diferentes asuntos relacionados con la actividad agrícola y el desarrollo rural del municipio, con el objetivo de reforzar la coordinación entre administraciones.

La agenda de la delegada concluyó con una reunión de trabajo en la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Ronda, donde analizó junto a responsables técnicos, directores de oficinas agrarias de la provincia y representantes de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa) el avance de las actuaciones y otros proyectos vinculados al sector agroganadero malagueño.

Una actuación para recuperar la actividad agrícola tras los temporales

La Junta de Andalucía destaca que la reparación de estos caminos rurales permitirá restablecer la normalidad en los accesos a explotaciones agrícolas y ganaderas, además de mejorar las conexiones de los núcleos rurales afectados por los episodios meteorológicos del invierno.

Las obras forman parte de la respuesta de emergencia desarrollada por el Gobierno andaluz para paliar los daños ocasionados por las intensas lluvias y garantizar la continuidad de la actividad económica en el medio rural malagueño.