El patrimonio inmobiliario de Novak Djokovic en Málaga: un antiguo palacete andalusí de 11 millones de euros con pista de tenis, piscina y vistas al mar

Marbella se ha convertido en uno de los destinos favoritos de grandes deportistas y rostros internacionales para establecer su segunda residencia y disfrutar de su clima, gastronomía, belleza paisajística y la privacidad de sus urbanizaciones más exclusivas. Es lo que le ha pasado al tenista serbio Novak Djokovic, que cuenta con una enorme mansión valorada en más de 11 millones de euros en la localidad costera.

Fue en 2020 cuando el deportista adquirió una espectacular mansión en la urbanización de Sierra Blanca, situada sobre la Milla de Oro y considerada una de las zonas residenciales más caras de Europa.

La mansión de Novak Djokovic en Marbella

Antes de la compra, el tenista serbio ya había mostrado en repetidas ocasiones su pasión por Marbella, a la que acudía cada vez que su agenda lo permitía para disfrutar de su calma y su lujo, y a la que se había trasladado durante la pandemia del coronavirus para pasar el confinamiento.

Esto, unido a la presencia de su hermano Marko en la zona, que también tiene una residencia en Marbella, le hizo adquirir un antiguo palacete andalusí en la localidad.

El patrimonio inmobiliario de Novak Djokovic en Málaga: un antiguo palacete andalusí de 11 millones de euros con 1.000 metros cuadrados de piscinas, terrazas y vistas al mar / .

Así, Djokovic y su familia compraron esta enorme mansión de 1.500 metros cuadrados situada en una parcela de unos 3.500 metros cuadrados en la urbanización de Sierra Blanca.

Casa Perla, el antiguo palacete andalusí que compró Djokovic

Antes de pasar a manos del tenista, la propiedad pertenecía a una familia árabe que la había bautizado como Casa Perla y que había hecho de este inmueble todo un palacete de oro y ostentación con una ambientación inspirada en la cultura andalusí.

Un aspecto que el tenista y su familia decidieron modificar tras su compra para adecuar la vivienda a su estilo, más centrado en el feng shui como muestra de la importancia que tiene para ellos la espiritualidad.

Feng shui y vistas al Mediterráneo en la mansión del tenista

Por ello, el fuego, el agua, la tierra, la madera y el metal aparecen como elementos centrales en la decoración de las estancias que componen esta vivienda, que cuenta con una privilegiada ubicación que permite contemplar la montaña desde la zona norte y el mar Mediterráneo desde la parte sur.

Uno de los detalles que muestran esta transformación que sufrió la vivienda tras la compra se encuentra antes incluso de acceder al interior. En la puerta principal, se instaló un gran símbolo de la Semilla de la Vida, una figura a la que se atribuye un significado espiritual relacionado con el universo y el origen de las formas de vida.

Nueve dormitorios, ocho baños y tres plantas en esta casa de Marbella

Este enorme portón da paso a un inmueble distribuido en tres plantas con nueve dormitorios, ocho baños, una cocina, varios salones y diferentes terrazas. Sus techos elevados y sus grandes ventanales permiten que la luz natural llegue a buena parte de la casa.

A pesar de que la familia decidió transformar la estética que presentaba el anterior palacete, ha mantenido algunos de sus aspectos más señoriales, como su puerta, de madera tallada y con pequeños ventanales que dejan pasar la luz, o el recibidor, que combina elementos como el mármol y las estructuras doradas.

Un interior amplio con comedor y zonas de descanso para la familia Djokovic

La amplitud es una de las características principales de la mansión, con espacios abiertos y grandes columnas pintadas de blanco para separar las estancias.

Pero si algo destaca en esta vivienda es su gran parcela exterior, rodeada de una gran arboleda para que la familia pueda disfrutar de su tranquilidad con la máxima privacidad posible.

Piscina, jardines y pista privada de tenis en esta enorme mansión

Desde el porche de la vivienda, se puede acceder mediante unas escaleras a una espectacular piscina, rodeada de césped y vegetación. Además, la zona exterior cuenta con distintos jardines con hamacas, sombrillas, un cenador y camas balinesas.

Entre los elementos más destacados de la propiedad se encuentra su pista privada de tenis, que Djokovic suele utilizar para continuar entrenando durante sus temporadas en la Costa del Sol y para practicar junto a sus hijos.

Gimnasio, sala de cine y vigilancia privada en la casa de Djokovic en Marbella

La vivienda cuenta igualmente con un gimnasio completamente equipado, una sala de juegos y otra de cine, además de tener vigilancia durante las 24 horas para garantizar la seguridad de la familia.

El patrimonio inmobiliario de Novak Djokovic en Málaga: un antiguo palacete andalusí de 11 millones de euros con 1.000 metros cuadrados de piscinas, terrazas y vistas al mar / Instagram

La exquisita ubicación de esta mansión, situada encima de la Milla de Oro de Marbella, hace que tenga cerca colegios internacionales, playas, restaurantes y hospitales, lo que la convierte en una de las mayores joyas inmobiliarias de toda la provincia de Málaga.