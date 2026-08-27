El PP de Málaga exige explicaciones al Gobierno por la demora en la llegada de la nueva flota de trenes de Cercanías hasta 2028

El Partido Popular de Málaga quiere saber por qué Málaga no tendrá trenes de mayor capacidad hasta 2028. Así lo han manifestado este jueves tras conocer la noticia de que Renfe prevé incorporar a partir de 2028 siete nuevos trenes de gran capacidad a la línea C-1 de Cercanías entre la capital y Fuengirola, uno de los corredores ferroviarios con mayor presión de viajeros de la provincia. El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha anunciado en un comunicado que la formación ya ha registrado una batería de preguntas que formularán al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Una de las grandes reivindicaciones del PP en la provincia es precisamente la movilidad. Los populares han insistido estos meses de verano en el refuerzo de la línea de Cercanías que conecta Málaga capital con La Costa del Sol. Pero no comprenden la demora de dos años en la incorporación de la nueva flota prevista. La formación pretende que el Ejecutivo de Sánchez exponga qué criterios técnicos ha seguido para relegar a Málaga a no recibir trenes de mayor capacidad, como mínimo, hasta 2028 y ha recordado que los datos oficiales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) señalan el núcleo malagueño con mayor tasa de ocupación, muy por encima de Madrid, Barcelona y Valencia.

El diputado nacional malagueño ha recordado que las unidades adquiridas a las que Renfe hace alusión no responden a una nueva contratación específica para Málaga, sino a un contrato adjudicado a Alstom en 2021 para la fabricación de 152 convoyes, ampliado en 2022. “Hablamos de trenes incluidos en un pedido estatal ya adjudicado y actualmente en fabricación, y con el que el Gobierno vuelve a colocar a Málaga a la cola”, ha subrayado.

Ampliar la C-2

“¿De verdad que Renfe está presumiendo de que va a tardar como mínimo siete años en aportar los trenes contratados en 2021?”, ha cuestionado Cortés. Los populares quieren saber si el Ministerio de Transportes tiene algún plan para ampliar el servicio de la línea C-2, que conecta la capital con el Guadalhorce, y que ha tachado como “claramente insuficiente” para ofrecer una respuesta alternativa al transporte privado por el elevado tiempo de frecuencia entre trenes.

Renfe también ha anunciado un nuevo taller de mantenimiento en Málaga pero, denuncian, "sin detallar ubicación, ni calendario de licitación y ejecución".