El PSOE vuelve a denunciar la tarifa del aparcamiento provisional del Civil y exige a Moreno su gratuidad: “Nadie acude a un hospital por capricho"

Las tarifas del nuevo aparcamiento provisional del Hospital Civil no dejan de sembrar polémica en Málaga. Esta vez ha sido el PSOE quien ha denunciado la situación con la que los profesionales, pacientes y familiares tendrán que lidiar hasta nuevo aviso: costes de 1,36 euros la hora por aparcar junto al complejo hospitalario. El portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento, Mariano Ruiz Araujo, tiene clara su posición al respecto: “Nadie acude a un hospital por capricho", algo que, por tanto, se trata de "una auténtica sangría para quienes sostienen cada día nuestra sanidad pública”. Los costes por una jornada laboral de ocho horas suponen casi 11 euros al día para el trabajador.

“Pensemos en una familia con un hijo ingresado en el Materno durante una semana, en quien acompaña diariamente a su padre o a su madre durante un ingreso prolongado o en los pacientes oncológicos, crónicos o con enfermedades graves que tienen que acudir periódicamente, e incluso a diario, para recibir tratamiento. ¿De verdad considera Moreno Bonilla razonable hacer caja con estas personas?”, se pregunta Ruiz Araujo, que asegura que la enfermedad no puede convertirse en una nueva factura para las familias, cuando muchas de ellas, además, llegan desde otros municipios y necesitan utilizar su vehículo para acceder al complejo hospitalario. "La Junta de Andalucía ha decidido convertir una necesidad básica en un nuevo copago sanitario”, denuncia.

El portavoz socialista denuncia el “doble rasero” del PP y recuerda que “cuando gobernaba el PSOE en la Junta exigía la gratuidad de las plazas en superficie del Hospital Costa del Sol, que finalmente fueron gratuitas, mientras que ahora Moreno Bonilla cobra por estacionar en las del Civil”.

Recuperar las tarifas de antes

La viceportavoz socialista, Carmen Martín, ha recordado que el PSOE lleva meses reclamando la apertura gratuita de estas instalaciones y denunciando las condiciones impuestas a los profesionales sanitarios. “Hemos estado aquí con los trabajadores, hemos llevado iniciativas al Ayuntamiento y hemos exigido reiteradamente una solución. No pedíamos ningún privilegio, sino algo tan elemental como que quienes trabajan cada día en nuestros hospitales no tengan que pagar cerca de 100 euros mensuales simplemente por acudir a su puesto de trabajo”, ha explicado.

Martín ha exigido a la Junta “que rectifique, garantice unas tarifas sociales como las que había antes y establezca un sistema que proteja también a pacientes y familiares que necesitan acudir al complejo hospitalario de manera continuada”.

Por su parte, el concejal socialista responsable de Movilidad y del distrito, Jorge Quero, ha señalado que la apertura del aparcamiento era algo "absolutamente necesario", pero que el PP "ha conseguido convertir una solución largamente esperada en un nuevo problema”. Quero ha reclamado a la Junta y al Ayuntamiento “que se sienten y busquen una fórmula que garantice las tarifas que existían con anterioridad para los profesionales y dé respuesta a pacientes y familiares con estancias prolongadas o tratamientos recurrentes”.

“Estamos hablando de hospitales de referencia para Málaga y buena parte de la provincia, por lo que la movilidad y el acceso a ellos deben entenderse como parte del servicio público. Si el PP defendía que los aparcamientos en superficie de un hospital tenían que ser gratuitos cuando estaba en la oposición, lo mínimo que puede hacer ahora que gobierna es aplicarse su propia receta”, ha concluido.