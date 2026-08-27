Renfe incorporará en 2028 siete trenes de gran capacidad a la C-1 Málaga-Fuengirola

Renfe da un paso más para mejorar la conectividad de Málaga. La compañía prevé incorporar a partir de 2028 siete nuevos trenes de gran capacidad a la línea C-1 de Cercanías entre la capital y Fuengirola, uno de los corredores ferroviarios con mayor presión de viajeros de la provincia. Las nuevas unidades, de la serie S452 y fabricadas por Alstom, supondrán una inversión de 66,7 millones de euros.

El objetivo es ganar plazas en una línea que actualmente ofrece trenes cada 20 minutos y que tiene muy poco margen para aumentar las frecuencias debido a las limitaciones de la infraestructura. Prácticamente la mitad de los 32 kilómetros de la C-1 continúan siendo de vía única, lo que dificulta incrementar el número de circulaciones sin afectar a la regularidad del servicio.

Ante esta situación, Renfe apuesta por trenes más largos y con mayor capacidad. Cada una de las nuevas unidades tendrá seis coches, unos 100 metros de longitud, 245 plazas sentadas y capacidad para transportar hasta 900 viajeros contando los pasajeros de pie.

Trenes de la serie S452 de Renfe Rodalies, en la estación de Mataró. / L.O.

Más capacidad para una C-1 cada vez más saturada

La C-1 combina tramos de doble vía con otros de vía única. Hay doble vía entre Málaga María Zambrano y el Aeropuerto, Campamento-Los Álamos-La Colina, El Pinillo-Benalmádena y Torremuelle-Carvajal, pero estos tramos no tienen continuidad a lo largo de todo el recorrido.

Esta configuración limita la posibilidad de reducir las frecuencias de forma estable por debajo de los 15 minutos. La alternativa pasa así por transportar más pasajeros en cada circulación.

Tren de Renfe Cercanías Málaga en la estación María Zambrano en una imagen de archivo. / L.O.

Las cifras de demanda reflejan la presión que soporta el servicio. El núcleo de Cercanías Málaga registró 15.542.731 viajeros durante 2025, buena parte de ellos en la C-1 Málaga-Fuengirola. Según los datos facilitados por Renfe, en determinados momentos la línea alcanza ocupaciones equivalentes al 150% de las plazas sentadas.

El núcleo malagueño dispone actualmente de dos líneas y 23 estaciones, con 132 circulaciones diarias de lunes a viernes y 114 los sábados y domingos.

La llegada de los nuevos S452 permitirá aumentar progresivamente las plazas disponibles sin depender únicamente de incrementar el número de trenes que circulan por una infraestructura especialmente condicionada por los tramos de vía única.

El Cercanías, en una estación de Málaga. / L.O.

Un nuevo taller de Cercanías con 40 millones de inversión

La renovación de la flota irá acompañada de nuevas instalaciones. Renfe prevé construir en Málaga un nuevo taller de mantenimiento para los trenes de Cercanías, con una inversión de 40 millones de euros y el inicio de las obras previsto para 2027.

La instalación deberá dar servicio a la nueva flota y ampliar la capacidad técnica disponible en Málaga para el mantenimiento de los trenes.

Actualmente, Cercanías Málaga cuenta con ocho unidades Civia de la serie 464, con una edad media de 18,9 años. Desde su entrada en funcionamiento, Renfe cifra en algo más de 13,1 millones de euros la inversión realizada en revisiones y actuaciones de mantenimiento sobre estos ocho trenes.

La incorporación de los S452 forma parte del proceso de renovación y reorganización de la flota de Obligación de Servicio Público de Renfe, después de más de dos décadas sin nuevas adquisiciones para este tipo de servicios.