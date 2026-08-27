Renfe mejorará tres estaciones del Cercanías entre Málaga y Fuengirola: El Pinillo, Los Álamos y La Colina

Renfe prevé invertir 6,81 millones de euros en la mejora de las estaciones de El Pinillo, Los Álamos y La Colina, tres paradas de la línea C-1 de Cercanías Málaga-Fuengirola en las que se acometerán diferentes actuaciones para reforzar la accesibilidad, la seguridad y la funcionalidad de las instalaciones.

Las intervenciones forman parte del plan de actuaciones previsto sobre una de las líneas ferroviarias con mayor utilización de la provincia, esencial para los desplazamientos diarios entre Málaga capital, el área metropolitana y la Costa del Sol, y que incluye nuevos trenes para 2028.

Los proyectos incluyen, en función de las necesidades de cada estación, obras en accesos, andenes, pavimentos, marquesinas, ascensores, iluminación, cerramientos, equipamientos y pasos inferiores.

El Pinillo: nuevos ascensores, accesos y mejoras en los andenes

En la estación de El Pinillo, situada en Torremolinos, Renfe proyecta una remodelación de los accesos y del aparcamiento, además de la renovación de los pavimentos y de los bordes de los andenes.

Una de las principales actuaciones será la prolongación de uno de los andenes hasta alcanzar los 100 metros, una intervención destinada a mejorar la operatividad de la estación.

El proyecto contempla igualmente la sustitución de los ascensores actuales por nuevos elevadores panorámicos, reforzando así la accesibilidad para personas con movilidad reducida, viajeros con equipaje o usuarios con carritos infantiles.

Los Álamos renovará accesos, marquesinas y ascensores

Las obras previstas en la estación de Los Álamos, también en Torremolinos, afectarán principalmente a los accesos, pavimentos y marquesinas.

Renfe plantea igualmente sustituir los ascensores existentes y desarrollar mejoras tanto en el paso inferior ferroviario como en el paso urbano, dos elementos fundamentales para facilitar los desplazamientos entre ambos lados de las vías.

La actuación permitirá modernizar una estación situada en una zona de elevada actividad turística y residencial y utilizada para los desplazamientos hacia Málaga y otros municipios de la Costa del Sol.

Reforma integral del paso inferior de La Colina

La estación de La Colina será objeto de una intervención que contempla la remodelación de sus accesos y del aparcamiento, así como la instalación de nuevos cerramientos.

También se renovarán los andenes y las marquesinas, se instalarán nuevos ascensores y se ejecutará una actuación integral sobre el paso inferior.

Las obras buscan mejorar las condiciones de tránsito de los viajeros y adaptar las instalaciones a los actuales criterios de accesibilidad y funcionalidad ferroviaria.

Estación del Cercanías de La Colina. / L. O.

Más inversiones para reforzar la C-1 Málaga-Fuengirola

La mejora de estas tres estaciones se integra en un conjunto más amplio de actuaciones para reforzar el servicio de Cercanías de Málaga, especialmente en la línea C-1.

Entre ellas figuran la renovación de otras estaciones, la incorporación prevista de nuevos trenes de mayor capacidad y la construcción de nuevas instalaciones ferroviarias destinadas al mantenimiento del material móvil.

Sin embargo, el principal condicionante para incrementar la capacidad del servicio continúa estando en la propia infraestructura ferroviaria. Los tramos de vía única existentes en diferentes puntos del recorrido limitan la posibilidad de reducir las frecuencias y aumentar el número de trenes en circulación, por lo que las mejoras en estaciones y material móvil permiten reforzar el servicio, pero no eliminan este cuello de botella.