La Ruta 091 Kilómetros Solidarios vuelve a Málaga con 1.600 corredores para apoyar al Teléfono de la Esperanza

La octava edición de la carrera solidaria de la Policía Nacional Ruta 091 Kilómetros Solidarios se celebrará el 11 de septiembre en el Puerto de Málaga con 1.300 dorsales para adultos y 300 plazas infantiles

La Comisaría Provincial ha acogido la presentación este jueves de la octava edición ,que contará con un total de 1.600 participantes, repartidos entre las categorías absoluta e infantil. Los fondos recaudados con las inscripciones se destinarán al Teléfono de la Esperanza de Málaga, una organización no gubernamental de voluntariado y acción social que trabaja en la promoción de la salud emocional y en el acompañamiento a personas que atraviesan situaciones de crisis. La entidad celebra además este año su 50 aniversario acompañando a los malagueños.

La presentación del evento ha contado con la participación del comisario jefe provincial de operaciones en Málaga, José Manuel Rando Cano; el inspector jefe coordinador de la carrera, Sebastián Martínez Jiménez; el presidente del Teléfono de la Esperanza en Málaga, Juan Sánchez Porras; el director general del Área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez Martínez; el director de Banco Santander en Málaga, Miguel Ángel de la Torre Molina, y representantes de Mupol.

Presentación de la octava edición de Ruta 091 Málaga / L.O.

Una carrera con salida y meta en la plaza de la Marina

Durante el acto se ha presentado el cartel oficial de esta edición, diseñado nuevamente de forma altruista por el humorista gráfico Ángel Idígoras. La ilustración muestra a las estatuas de Neptuno y Venus corriendo por el Puerto de Málaga junto a participantes, agentes de la Policía Nacional y representantes del Teléfono de la Esperanza.

La organización también ha mostrado el vídeo promocional de la prueba y el nuevo diseño de la camiseta que recibirán los corredores inscritos en la categoría absoluta.

La carrera tendrá como escenario principal el Puerto de Málaga, con salida y llegada en la zona de la plaza de la Marina. La jornada comenzará a las 20.00 horas con las pruebas infantiles, que contarán con dos recorridos adaptados de 200 y 500 metros y permitirán la participación de hasta 300 niños de entre 4 y 14 años.

Posteriormente dará comienzo la prueba absoluta, con un máximo de 1.300 corredores mayores de 14 años, que completarán un recorrido de 5.091 metros.

Actividades y exhibiciones de la Policía Nacional

Además de la competición deportiva, la Ruta 091 ofrecerá diferentes actividades para participantes y asistentes, con actuaciones de zumba, música y la presencia de más de 40 colaboradores a través de sus diferentes estands.

Como en anteriores ediciones, los asistentes podrán acercarse al trabajo de las distintas unidades de la Policía Nacional, con exhibiciones de los guías caninos, drones, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), el helicóptero policial o la Policía Científica.

Inscripciones abiertas para adultos y niños

Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web ruta091.es, seleccionando la prueba correspondiente a Málaga, ya que la carrera solidaria se celebra también en otras ciudades españolas.

La modalidad absoluta dispone de 1.300 dorsales con un precio de inscripción de 12 euros, mientras que la categoría infantil tiene una cuota de 8 euros por participante. También existe la opción de colaborar mediante el dorsal 0, aunque en este caso no incluye camiseta.

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La recogida de dorsales y camisetas se realizará los días 9, 10 y 11 de septiembre, en horario de 10.00 a 14.00 horas, en la Comisaría Provincial de Málaga.