Así se solicita la bonificación del 99% que necesitas conocer si estudias una carrera universitaria en Málaga

Los precios públicos de las matrículas universitarias volverán a congelarse en Andalucía para el curso 2026/2027, lo que consolida la comunidad autónoma como una de las más económicas del país para estudiar una carrera en la educación superior pública, junto a Galicia, Canarias o Asturias. El importe por crédito en la primera matrícula de los grados se mantiene en 12,62 euros por crédito. Es decir, si la asignatura son 6 créditos, su coste final será de 75,72 euros. Aunque existen bonificaciones que pueden reducir la matrícula total hasta menos de 15 euros.

Según ha informado este jueves la Junta en un comunicado, también se seguirá manteniendo la reducción del precio de los másteres habilitantes, que son los estudios obligatorios para el desempeño de una serie de profesiones reguladas, como, por ejemplo, el Máster de Profesorado para ejercer en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Esa rebaja equipara el valor de sus créditos en primera matrícula al de los grados, y, de igual modo, tampoco suben los créditos de los másteres no habilitantes, cuya cuantía está fijada en 13,68 euros en la primera matrícula.

Para los casos de primera o segunda matrícula se establece también un valor único con independencia de la rama de conocimiento a la que pertenezcan los estudios deseados. La finalidad es que las razones económicas no condicionen a los universitarios a la hora de elegir su titulación.

Aprobar tiene premio: bonificaciones de casi el 100% de la matrícula

Si el primer año de carrera te matriculaste de 60 créditos y aprobaste los 60, cuando pases al segundo curso, el coste de esos 60 créditos que aprobaste quedarán bonificados en un 99 % si rellenas el formulario que facilita tu universidad y lo subes a la plataforma online "Gestor de Peticiones". Este ahorro de casi toda la cuantía de la matrícula también aplica al tercer y cuarto curso y tanto a grados como másteres. La bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados deben ser en primera matrícula.

Los receptores de la beca MEC del Estado ya reciben bonificación de la matrícula. Esta medida sirve para que todos los estudiantes andaluces puedan acceder a esta bonificación con independencia de su situación económica. En caso de que el estudiante cambie de grado, también podrá bonificarse los créditos aprobados el año anterior en la carrera de la que provenga.

Gracias a esta compensación, un alumno con buen rendimiento puede realizar sus estudios de grado abonando casi únicamente el primer curso, con un ahorro total de hasta el 75 por ciento del coste en ese primer año, y realizar un máster prácticamente gratis. A partir del segundo curso, el ahorro sería de casi el 100% de la matrícula.

Este mecanismo pretende incentivar el esfuerzo y los buenos resultados académicos, garantizando la práctica gratuidad de los estudios a quienes aprueben las asignaturas del curso anterior. Esta medida, para la que la Junta de Andalucía presupuesta una cuantía anual superior a 43 millones de euros, benefició el pasado curso a más de 103.000 estudiantes del sistema público andaluz.

Situaciones sobrevenidas por accidente o enfermedad

Aquellos universitarios que se encuentren en una situación extraordinaria sobrevenida por accidente o enfermedad grave que les imposibilite cumplir con todos los requisitos pueden estar tranquilos. También se conservará a partir del curso 2026/2027 esa bonificación para este tipo de imprevistos. Se seguirá priorizando que los jóvenes andaluces completen su etapa educativa universitaria y no abandonen su formación por motivos económicos.

El estudiante aquejado de esas circunstancias graves podrá, siempre que lo justifique debidamente, quedar exento de cumplir la obligación de estar matriculado en las universidades públicas andaluzas durante el curso anterior para el caso de la bonificación de los estudios de grado o en los dos años académicos anteriores para la compensación de los créditos de máster.

Con carácter general, cuando sobrevienen estas situaciones, la persona afectada suele interrumpir temporalmente sus estudios no matriculándose, por lo que, hasta ahora, cuando los retomaba, no podía acogerse a esta ventaja por no ajustarse a lo establecido en la normativa.

Cómodos plazos de pago

Además, las universidades públicas permiten abonar el importe de las enseñanzas que cursan los estudiantes de manera fraccionada hasta en ocho plazos. Con carácter excepcional, la Junta autoriza a estas instituciones establecer, de manera individualizada y con el fin de atender las especiales circunstancias que presenten los alumnos, un procedimiento de pago diferente, de manera que la falta de abono no implique el desistimiento automático de la matrícula.

En el caso de las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital y de la Renta Mínima de Inserción que concede el Ejecutivo autonómico se las exime, igualmente, del pago de matrícula.

A estas iniciativas se suman otras como la reserva de un 1% adicional de las plazas que se adjudican en el conjunto del sistema público universitario para las personas en riesgo de exclusión social y para jóvenes andaluces que se encuentren en acogimiento en centros o familias y hayan superado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).