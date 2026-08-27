El túnel del Pasillo de Guimbarda seguirá abierto durante la demolición del hotel Ibis de Málaga

El túnel del Pasillo de Guimbarda permanecerá abierto al tráfico de vehículos durante la demolición del edificio del hotel Ibis, afectado por el incendio registrado el pasado 25 de mayo, unos trabajos que está previsto que comiencen la próxima semana. La actuación tendrá una duración estimada de dos meses, incluyendo la retirada de los materiales resultantes de la demolición.

Así lo ha informado este jueves el Ayuntamiento de Málaga, que ha detallado las medidas de movilidad previstas durante la intervención, promovida por la propiedad del inmueble. La empresa encargada de ejecutar las obras ha instalado pantallas de protección en el túnel y señalización específica para garantizar la seguridad de los vehículos que circulen por esta vía.

Aunque el carril destinado al tráfico general seguirá operativo, el carril bus situado en el túnel continuará anulado en su primer tramo. Esta situación será, en principio, temporal: el Consistorio estima que la circulación habitual del túnel, incluido el paso de los autobuses, podrá recuperarse en un plazo de dos o tres semanas, una vez que finalice la fase de los trabajos centrada directamente en la demolición del inmueble.

Las labores de extinción del incendio del hotel Ibis se alargaron durante 50 días. / L.O.

Cortes en Padre Jorge Lamothe y Cerrojo

Las afecciones serán mayores en las calles próximas al edificio. En concreto, Padre Jorge Lamothe y un tramo de la calle Cerrojo permanecerán cerrados al tráfico de vehículos hasta que concluyan completamente los trabajos, cuyo plazo total se ha calculado en alrededor de dos meses. Antes del inicio de la intervención, la empresa ha establecido además el perímetro de seguridad de la obra y ha retirado el mobiliario urbano situado en el área afectada. Estos elementos deberán ser repuestos cuando finalicen los trabajos. Según la información municipal, durante la demolición se adoptarán también medidas preventivas para reducir las molestias a los residentes de la zona, los peatones y los conductores que transiten por el entorno.

Demolición del edificio

La propiedad del inmueble ha presentado una declaración responsable, que, de acuerdo con la ordenanza municipal de licencias urbanísticas, constituye el título habilitante para llevar a cabo la actuación. La memoria del proyecto establece que la estructura será derribada mediante un sistema de demolición mecánica por disgregación controlada, con el empleo de medios hidráulicos y maquinaria especializada para trabajos en altura. Entre los equipos previstos figuran mordazas, cizallas y demoledores hidráulicos tipo mandíbula.

La demolición permitirá retirar el edificio dañado por el incendio del pasado mes de mayo mientras se mantiene, salvo las restricciones indicadas, la circulación por uno de los principales pasos de conexión de este entorno de la capital.