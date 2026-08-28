El Ayuntamiento de Málaga convoca una concentración en solidaridad con Ceuta: fecha, hora y lugar

El Ayuntamiento de Málaga se sumará la semana que viene a la convocatoria impulsada por las federaciones de municipios y provincias de España y Andalucía, la FEMP y la FAMP, para mostrar su "solidaridad y apoyo" con Ceuta después de arrastrar durante un mes las consecuencias de una crisis migratoria y diplomática con Marruecos, que en las últimas horas está provocando disturbios y enfrentamientos graves en la ciudad autónoma.

El consistorio ha informado en un comunicado que el próximo miércoles 2 de septiembre tendrá lugar una concentración en la puerta de la Casona del Parque a las 20:00 horas siguiendo las indicaciones de la FEMP, como muestra de respaldo al pueblo ceutí "ante los graves acontecimientos que afectan a su seguridad, convivencia y normalidad". Precisamente la concentración coincidirá con el Día de esta Ciudad Autónoma.

De la Torre, conmocionado en su visita a Ceuta por la crisis migratoria: "Presidente, estamos contigo" / EFE

Junto al ayuntamiento de la capital, otros gobiernos municipales de la provincia de Málaga ya han confirmado su participación en esta convocatoria como Torremolinos, Benalmádena, Mijas, Nerja o Antequera.

La bandera ceutí, en la Diputación de Málaga

Por su parte, la Diputación de Málaga ha izado hoy la bandera oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta en sus dos sedes, la de la calle Pacífico, 54, y la del Palacio Provincial de la Acera de la Marina, "como muestra del apoyo, la solidaridad y el afecto de los malagueños hacia el pueblo ceutí ante la difícil situación que atraviesa la ciudad autónoma".

"Con este gesto simbólico, la Diputación de Málaga quiere trasladar su cercanía a todos los ceutíes en unos momentos especialmente complejos, marcados por la presión migratoria y por los últimos incidentes registrados en la frontera. La institución provincial expresa igualmente su reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a todos los profesionales que trabajan para garantizar la seguridad, atender las situaciones de emergencia y preservar la convivencia en la ciudad", ha afirmado la institución supramunicipal en un comunicado.

Bandera de Ceuta en la Diputación de Málaga. / L.O

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha señalado que la presencia de la bandera ceutí en las sedes de la institución provincial pretende hacer visible “el cariño, la solidaridad y el apoyo de toda la provincia de Málaga a nuestros hermanos de Ceuta”. “Los ceutíes deben saber que no están solos. Málaga está y estará siempre al lado de Ceuta, especialmente en los momentos difíciles, porque son muchos los vínculos que nos unen y porque sentimos como propios los problemas y las preocupaciones que afectan al pueblo ceutí”, ha afirmado.

Salado ha destacado que la relación entre Málaga y Ceuta “no es circunstancial ni reciente, sino una vinculación histórica que se ha construido durante siglos a ambas orillas del Mediterráneo”. En este sentido, ha recordado los profundos lazos humanos, familiares, sociales, económicos y culturales existentes entre ambos territorios, así como las continuas relaciones que generaciones de malagueños y ceutíes han mantenido a lo largo de la historia.