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Patrimonio

La Catedral de Málaga cambia temporalmente su altar mayor: instalará una barandilla por seguridad

El elemento temporal garantizará la seguridad mientras se restaura la barandilla histórica del siglo XVIII y se tramitan las autorizaciones necesarias ante la Junta de Andalucía

La Catedral de Málaga arranca las obras para devolver el altar a su estado original

La Catedral de Málaga arranca las obras para devolver el altar a su estado original

Aroha Moreno

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La Opinión

Málaga

La Catedral de Málaga instalará una barandilla provisional en el altar mayor mientras continúa el proceso de recuperación y restauración de la pieza histórica del siglo XVIII que ocupaba este espacio. La medida tendrá un carácter estrictamente temporal y responde, según ha explicado el Cabildo Catedral, a razones de seguridad.

Los trabajos que actualmente se desarrollan en el presbiterio de la Catedral de Málaga han permitido retirar distintos elementos incorporados a este espacio con el paso del tiempo y recuperar parte de su configuración histórica.

Como consecuencia de esta actuación ha vuelto a quedar visible el desnivel existente entre el altar mayor y el suelo de la nave, lo que obliga a instalar un elemento de protección mientras se completa la intervención prevista.

Una medida provisional por seguridad en el altar mayor

El Cabildo Catedral se encuentra preparando la correspondiente solicitud de autorización ante la Junta de Andalucía, necesaria para intervenir sobre un elemento patrimonial de estas características.

La tramitación administrativa, la elaboración del proyecto técnico y los propios trabajos de restauración necesitarán un periodo de tiempo durante el cual el desnivel del presbiterio no puede quedar sin protección.

La nueva barandilla será sencilla, funcional y sin vocación ornamental. Su única finalidad será proteger el desnivel existente y permitir que tanto el culto como el resto de la actividad habitual de la Catedral puedan desarrollarse con normalidad.

El Cabildo ha insistido en que este elemento no constituye la solución definitiva para el altar mayor ni responde a los criterios artísticos y patrimoniales que se aplicarán al resultado final de la intervención.

Su diseño permitirá, además, distinguirlo claramente de la barandilla histórica del siglo XVIII, que será restaurada y posteriormente restituida a su emplazamiento.

Continúan las obras en el altar mayor de la Catedral de Málaga

La actuación forma parte del proceso que se desarrolla actualmente en el altar mayor de la Catedral, con el objetivo de recuperar y poner en valor su configuración histórica.

Según el Cabildo, todos los trabajos se están ejecutando respetando los valores históricos, artísticos y litúrgicos de la Catedral de Málaga.

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La recuperación de la barandilla del siglo XVIII se integra así en un proyecto más amplio dirigido a conservar el patrimonio catedralicio y mejorar uno de los espacios de mayor relevancia artística y religiosa del principal templo de la capital.

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