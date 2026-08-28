Intervención
Desmantelado en Málaga otro asentamiento ilegal en el Parque Carniceros, junto al Polígono Alameda
Una nueva intervención municipal retira tiendas, colchones y enseres de la zona, aunque todavía queda pendiente una limpieza integral del entorno de cañas y vegetación
El asentamiento localizado en el Parque Carniceros, en el entorno del Polígono Alameda de Málaga, ha sido desmantelado este viernes tras una nueva intervención municipal en la zona, siendo la segunda intervención municipal.
Durante la actuación se ha procedido al desalojo del espacio y a la retirada de tiendas de campaña, colchones, cartones, enseres y otros residuos directamente relacionados con el asentamiento, que permanecía activo desde hacía semanas.
Tras la intervención, el espacio principal ha quedado despejado, aunque todavía está pendiente una limpieza integral de la zona de cañas y vegetación, donde continúa acumulándose una importante cantidad de residuos generados durante el tiempo en el que el asentamiento ha estado ocupado.
Piden vigilancia para evitar nuevos asentamientos
Desde el entorno del Polígono Alameda reclaman ahora que se mantengan la vigilancia y el seguimiento en los próximos días para evitar que el asentamiento vuelva a reproducirse y que se complete la retirada de basura en los puntos que aún no han sido limpiados.
La situación había generado preocupación en la zona durante las últimas semanas y motivado peticiones para que las administraciones actuaran sobre el asentamiento y las condiciones del entorno.
La intervención de este viernes supone el desmantelamiento del asentamiento, aunque la recuperación completa del espacio queda a la espera de que finalicen las tareas de limpieza en las áreas de vegetación.
- Va a ser otro Muelle Uno': la campaña vecinal que ya suma 1.000 firmas contra el nuevo paseo de Pedregalejo
- El famoso restaurante de Málaga que se ha convertido en el favorito de Gerard Piqué: tiene el mejor pescado y marisco fresco, y está especializado en frituras
- Vuelta al cole en Málaga 2026: estas son las fechas de inicio de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP y UMA
- Costas pedirá al Ayuntamiento de Málaga impedir el acceso peatonal a los espigones de Pedregalejo
- Desaparece otro quiosco de Málaga: expira la licencia tras permanecer sin uso
- Vecinos de Malaga alertan de que construirán viviendas junto a Las Esclavas, en una zona reforestada y con camaleones
- Málaga se prepara para un eclipse lunar parcial esta semana: los mejores sitios y horas para verlo
- El tirón turístico y residencial de Málaga sigue alejando el precio de la vivienda del comprador local: 'Se prioriza la mayor rentabilidad del segmento vacacional