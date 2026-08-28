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Intervención

Desmantelado en Málaga otro asentamiento ilegal en el Parque Carniceros, junto al Polígono Alameda

Una nueva intervención municipal retira tiendas, colchones y enseres de la zona, aunque todavía queda pendiente una limpieza integral del entorno de cañas y vegetación

Actuaciones para desalojar el asentamiento y limpieza de la zona del Parque Carniceros.

Actuaciones para desalojar el asentamiento y limpieza de la zona del Parque Carniceros. / L. O.

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La Opinión

Málaga

El asentamiento localizado en el Parque Carniceros, en el entorno del Polígono Alameda de Málaga, ha sido desmantelado este viernes tras una nueva intervención municipal en la zona, siendo la segunda intervención municipal.

Durante la actuación se ha procedido al desalojo del espacio y a la retirada de tiendas de campaña, colchones, cartones, enseres y otros residuos directamente relacionados con el asentamiento, que permanecía activo desde hacía semanas.

Tras la intervención, el espacio principal ha quedado despejado, aunque todavía está pendiente una limpieza integral de la zona de cañas y vegetación, donde continúa acumulándose una importante cantidad de residuos generados durante el tiempo en el que el asentamiento ha estado ocupado.

Material pendiente de retirar del asentamiento en el Polígono Alameda.

Material pendiente de retirar del asentamiento en el Polígono Alameda. / L. O.

Piden vigilancia para evitar nuevos asentamientos

Desde el entorno del Polígono Alameda reclaman ahora que se mantengan la vigilancia y el seguimiento en los próximos días para evitar que el asentamiento vuelva a reproducirse y que se complete la retirada de basura en los puntos que aún no han sido limpiados.

La situación había generado preocupación en la zona durante las últimas semanas y motivado peticiones para que las administraciones actuaran sobre el asentamiento y las condiciones del entorno.

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La intervención de este viernes supone el desmantelamiento del asentamiento, aunque la recuperación completa del espacio queda a la espera de que finalicen las tareas de limpieza en las áreas de vegetación.

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