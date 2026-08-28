Los Gotham de Málaga atrapan a tres hombres que asaltaron un negocio en Cruz del Humilladero

Tres personas han sido detenidas en Málaga tras ser sorprendidas robando en un negocio ubicado en el distrito Cruz del Humilladero. Según ha informado la Comisaría Provincial, la colaboración ciudadana permitió la rápida actuación de policías que trabajaban de paisano y que interceptaron a los ladrones en plena fuga. Dos de los arrestados han ingresado en prisión.

La llamada de un ciudadano al 091 sobre las 2.30 horas del pasado 25 de agosto alertó de la presencia de que unos intrusos estaban forzando la entrada de un establecimiento y un indicativo Gotham, unidad de paisano de la Policía Nacional que presta servicio nocturno, se dirigió al lugar. Gracias a las indicaciones que el alertante ofreció sobre la ruta de huida y la vestimenta de los sospechosos, los agentes consiguieron dar alcance a tres hombres en una calle adyacente al lugar del robo. Cada uno intentó darse a la fuga en direcciones opuestas, pero los agentes ya les habían cerrado todas las vías de escape. Los policías observaron que uno de los ladrones, ya acorralado, se deshizo de una bolsa que alojaba efectos sustraídos y herramientas.

Detalle del inhibidor de frecuencia para neutralizar alarmas. / L.O.

Cámaras del negocio

Paralelamente, se practicaron gestiones con la central de alarmas contratada por el establecimiento afectado, que comprobó que las cámaras de videovigilancia del negocio habían registrado la entrada por la fuerza de los implicados. La revisión de las imágenes permitió a los agentes deducir que los asaltantes accedieron al local utilizando el método del impresioning, técnica de apertura de cerraduras que consiste en obtener un molde o calco físico de la combinación interna de los pistones para crear una llave idéntica sin necesidad de tener la original, todo ello sin dejar rastro visible de forzamiento.

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Las pesquisas también llevaron a los policías a localizar el vehículo utilizado por los autores en sus desplazamientos. Estaba estacionado en las proximidades del local y en su interior había más herramientas como destornilladores y palanquetas y un inhibidor de frecuencia. La investigación a cargo de agentes adscritos a la Comisaría de Distrito Oeste finalizó con la confección del atestado policial y puesta a disposición judicial de los detenidos, dos de los cuales fueron enviados a prisión.