Málaga da el visto bueno ambiental condicionado a un aparcamiento junto a la playa de La Cizaña

El Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde ambiental, aunque con condiciones, a la implantación de un aparcamiento público junto a la playa de La Cizaña, en Camino de La Cizaña número 23, en el entorno de la playa Campo de Golf.

La resolución, firmada el pasado 7 de agosto y publicada este viernes 28 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), concede al proyecto una calificación ambiental favorable condicionada. La promotora, Coolhot Watersports SL, había solicitado este trámite el 22 de abril.

El expediente afecta a una parcela situada junto al litoral y sometida tanto a servidumbre de tránsito como de protección del dominio público marítimo-terrestre, aunque los terrenos no invaden el dominio público, según el informe emitido por la Demarcación de Costas Andalucía-Mediterráneo.

Espacio vallado para aparcar, pero con el paso abierto a los viandantes

Uno de los puntos que ha requerido aclaraciones durante la tramitación ha sido la superficie del aparcamiento. La Junta de Andalucía había autorizado en julio de 2025 el vallado perimetral y la implantación de una zona de estacionamiento sobre 3.901 metros cuadrados, mientras que la documentación remitida posteriormente por el Ayuntamiento de Málaga reflejaba una actuación de 4.271 metros cuadrados.

Costas pidió por ello que se justificara la diferencia entre ambas mediciones y recordó expresamente que el cerramiento no puede interrumpir la servidumbre de tránsito, una franja que debe quedar permanentemente libre para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento.

El Ayuntamiento realizó un requerimiento a la empresa el 25 de junio y la documentación fue subsanada el 28 de julio. Tras revisar el expediente, los técnicos municipales emitieron un informe favorable el 30 de julio y, posteriormente, una propuesta de resolución favorable condicionada.

Sin alegaciones durante la información pública

El proyecto también ha pasado por el correspondiente periodo de información pública y notificación a los vecinos, sin que se presentaran alegaciones.

La resolución municipal establece distintas obligaciones ambientales para poder desarrollar la actividad. Entre ellas figura el control del polvo y las emisiones, tanto durante las obras como durante la explotación del aparcamiento, así como el cumplimiento de los límites legales de ruido.

También deberán respetarse las normas municipales sobre saneamiento y las exigencias relativas a la iluminación exterior, especialmente para evitar el resplandor luminoso nocturno y las molestias por luz intrusa.

Antes de que el aparcamiento pueda ponerse en funcionamiento, la empresa tendrá que presentar además una certificación de la dirección técnica del proyecto que acredite detalladamente el cumplimiento de las medidas ambientales previstas y de las condiciones impuestas por el Ayuntamiento.

La resolución fija un plazo máximo de seis meses desde su notificación para cumplir estos condicionantes. Si transcurre ese periodo sin que hayan sido ejecutados, el Ayuntamiento entenderá que el promotor ha desistido de la solicitud y archivará la calificación ambiental.

El propio Consistorio recalca, en cualquier caso, que este visto bueno no equivale a una licencia para abrir el aparcamiento. La calificación concedida analiza únicamente los aspectos medioambientales y no exime al proyecto de obtener el resto de autorizaciones sectoriales o urbanísticas que resulten necesarias.