Málaga estrena un gran mural de más de 315 metros cuadrados inspirado en el Jardín Botánico La Concepción

El entorno del Jardín Botánico-Histórico La Concepción de Málaga cuenta desde este verano con una nueva intervención artística. El Ayuntamiento ha incorporado un mural urbano de más de 315 metros cuadrados que ocupa los dos muros de un túnel situado junto a este enclave del distrito de Ciudad Jardín.

La obra, terminada a comienzos de agosto, ha sido realizada por la agencia creativa The Ad Store y se inspira en la historia, la biodiversidad y el patrimonio arquitectónico de La Concepción, uno de los espacios verdes históricos más singulares de Málaga.

Un mural inspirado en la flora y la fauna de La Concepción

La intervención está formada por dos grandes murales, uno en cada pared del túnel, con una estética inspirada en el modernismo.

En el muro norte se representa una interpretación del ecosistema del Jardín Botánico. Para su elaboración se ha contado con el asesoramiento de la Asociación Amigos del Jardín Botánico y se han incorporado referencias a la fauna local, como aves, insectos y anfibios, además de especies vegetales que los visitantes pueden encontrar al atravesar el túnel y acceder al entorno de La Concepción.

El objetivo es que la propia intervención funcione como una introducción visual al patrimonio natural que se encuentra al otro lado.

Mural inspirado en el Jardín Botánico de la Concepción. / Gregorio Marrero

La Casa Palacio, el Panteón y el Acueducto de San Telmo

El muro sur, por su parte, combina elementos de la flora con algunos de los principales referentes arquitectónicos y patrimoniales de esta zona de Málaga.

En colaboración con el distrito de Ciudad Jardín y el propio Jardín Botánico-Histórico La Concepción, el mural incorpora imágenes de la Casa Palacio, el Panteón y la escultura de la Ninfa con cántaro, además de referencias al Acueducto de San Telmo y al mercado municipal del distrito.

La propuesta artística toma como punto de partida técnicas y estilos vinculados al grabado, la azulejería y el arte modernista, una corriente que coincidió con el periodo en el que se levantaron algunas de las construcciones más emblemáticas del Jardín de La Concepción.

Más arte urbano en Ciudad Jardín

El nuevo mural se suma a otras intervenciones que ya pueden encontrarse en diferentes puntos del distrito.

Una de ellas está situada en uno de los laterales del campo de fútbol Ciudad Jardín 'Julián Torralba', en uno de los accesos a la barriada. La obra mide 16,4 metros de longitud y cuatro metros de altura y también fue realizada por The Ad Store.

Mural inspirado en el Jardín Botánico de la Concepción. / Gregorio Marrero

Ciudad Jardín cuenta asimismo con intervenciones artísticas en las fachadas de varios centros educativos, en la prolongación del muro perimetral del campo de fútbol hasta la zona de calistenia de la calle Galíndez de Carvajal y en el casetón de los aparcamientos del Parque del Sur, a la altura de la avenida Guerrero Strachan.

Los murales que se extienden por Málaga

El arte urbano se ha utilizado en los últimos años en diferentes barrios de Málaga como herramienta de transformación de espacios públicos y de concienciación ambiental.

El Área de Sostenibilidad Medioambiental inauguró recientemente un mural en la fachada sur de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), en el bulevar Louis Pasteur, en el distrito Teatinos-Universidad.

La intervención forma parte del programa municipal 'Málaga cómo te quiero!?', que desde 2014 desarrolla iniciativas destinadas a fomentar la concienciación ambiental.

La obra de la ESAD, de 25 metros de alto por 11 de ancho, ha sido realizada por el artista malagueño Eduardo Luque 'Lalone' y representa a la diosa griega Talía sentada sobre el planeta. En la composición aparecen también el Teatro Romano y la Alcazaba de Málaga, junto a un monte mediterráneo que simboliza la renaturalización de la ciudad.

Mural inspirado en el Jardín Botánico de la Concepción. / Gregorio Marrero

De los Baños del Carmen a Campanillas

Otra de las iniciativas municipales es el programa 'Málaga Más Bella', impulsado por el Área de Participación Ciudadana junto a la asociación de mujeres Kartio y Arrabal-AID. Su finalidad es fomentar la participación vecinal y el diálogo entre generaciones mediante proyectos de arte urbano.

La creación más reciente dentro de este programa se encuentra en el exterior del CEIP Arturo Reyes, en la calle Corregidor Francisco de Molina, en Cruz del Humilladero. Su diseño, realizado también por Lalone, parte de dibujos infantiles inspirados en personajes de películas de animación.

A este mural se suman intervenciones en Camino de los Almendrales, el IES Manuel Alcántara, el entorno del cementerio de San Miguel y los distritos de Campanillas, Este, Bailén-Miraflores y Carretera de Cádiz.

Entre ellas figuran las escaleras de la avenida Pintor Joaquín Sorolla, frente a los Baños del Carmen; la plaza Doctor Vargas Machuca; el paseo marítimo Antonio Banderas; la fachada del colegio El Tarajal o la escalinata situada entre las calles Rubinstein y Regaterín.