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Temperaturas

El mar marca otro mínimo histórico en Málaga y baja hasta los 15,5 grados

La bajada contrasta con los 28,8 grados alcanzados justo diez días antes en el mismo punto

Vistas al fondo del puerto de Málaga.

Vistas al fondo del puerto de Málaga. / Álex Zea

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EFE

EFE

Málaga

Málaga ha batido este viernes su récord histórico de temperatura más fría en el agua del mar durante un mes de agosto, con 15,5 grados centígrados, una décima menos de su marca mínima, que se había alcanzado precisamente tres días antes.

Según las mediciones de Puertos del Estado en una boya situada en el puerto malagueño, este récord se ha logrado a las 9:00 horas, a pesar del calentamiento del mar Mediterráneo.

Además, la bajada contrasta con los 28,8 grados alcanzados justo diez días antes en el mismo punto, ya que el pasado 18 de agosto se rozaba el máximo histórico en un mes de agosto al acercarse a los 29,1 grados conseguidos en 2015, de forma que la caída ha sumado 13,3 grados en tan corto periodo.

El divulgador meteorológico José Luis Escudero ha destacado este viernes que el mar ha sorprendido en Málaga nuevamente al dejar un llamativo dato bajo, después de que apenas unas horas antes se hubiera igualado el récord de temperatura mínima del agua, registrado el pasado martes, de 15,6 grados.

Vuelven a subir las temperaturas

Y advierte de que este descenso parece tener los días contados, al considerar que todo apunta a que comenzará septiembre con un recuperación muy notable de la temperatura del agua, con valores que podrían volver a situarse por encima de los 21 o 22 grados.

Los vientos de levante, que hacen calentar el agua, y de poniente, que la enfrían por el afloramiento de aguas profundas, actúan como reguladores de la temperatura del mar, según el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Costa del Sol de la Universidad de Málaga (UMA), Francisco Ignacio Franco.

Noticias relacionadas y más

La bajada de temperatura ha surgido cuando los mares del mundo se están calentando por el efecto del calentamiento global causado por la acción humana y las emisiones de gases de efecto invernadero, y cuando el Mediterráneo triplica o incluso cuadruplica en algunos puntos la velocidad a la que aumenta la temperatura en otras partes del planeta, según los expertos oceanógrafos.

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