El Materno Infantil de Málaga avanza en cirugía pediátrica de alta precisión con más tecnología 3D

El Hospital Materno Infantil de Málaga, perteneciente al Hospital Regional Universitario de Málaga , ha incorporado una nueva torre de laparoscopia 3D al servicio de Cirugía Pediátrica, una tecnología que permite mejorar la precisión de las intervenciones mínimamente invasivas y avanzar en una cirugía cada vez más segura y adaptada a las características de los pacientes pediátricos. Según ha indicado la Junta, el nuevo equipamiento proporciona imágenes tridimensionales en alta definición del interior del organismo, ofreciendo al equipo quirúrgico una percepción de profundidad más próxima a la visión natural.

Esta capacidad facilita la identificación y manipulación de estructuras anatómicas de pequeño tamaño , así como la realización de maniobras y suturas complejas que requieren un elevado grado de precisión. La incorporación de esta tecnología adquiere especial relevancia en cirugía pediátrica, donde las dimensiones reducidas de las estructuras anatómicas y del propio campo quirúrgico requieren procedimientos especialmente precisos. La visión tridimensional permite mejorar la coordinación entre la vista y los movimientos de las manos del cirujano y facilita una mayor orientación espacial durante la intervención.

Beneficios para los pacientes

La nueva torre se utilizará en procedimientos realizados mediante cirugía laparoscópica, una técnica mínimamente invasiva que permite intervenir a través de pequeñas incisiones y reducir el impacto de la cirugía sobre los tejidos. Entre sus beneficios para los pacientes se encuentran un menor dolor postoperatorio y pérdida de sangre, una reducción del riesgo de determinadas complicaciones asociadas a la intervención y una recuperación más rápida, que puede favorecer una menor estancia hospitalaria.

Además de su aplicación asistencial, la tecnología 3D constituye una herramienta de apoyo para la formación y el entrenamiento de los profesionales, al proporcionar una visualización más natural del campo quirúrgico y facilitar el aprendizaje de procedimientos laparoscópicos de mayor complejidad.