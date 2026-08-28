Moldavia toma al PTA de Málaga como modelo de referencia para su futuro parque tecnológico y digital: "Es muy gratificante que sea tenido en cuenta"

El consulado honorario de la República de Moldavia en Andalucía han visitado estos días diferentes instituciones y empresas en este país europeo para fortalecer los vínculos con la comunidad andaluza, especialmente en los ámbitos tecnológico, universitario y empresarial. Uno de los puntos fuertes de este viaje consiste en compartir la experiencia del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y que ya despertó el interés de las autoridades moldavas en una visita que realizaron hace unos meses a Málaga. De hecho, la tecnópolis malagueña está siendo tomada como refente para la puesta en marcha del futuro Parque Tecnológico y Digital en Moldavia.

La delegación andaluza ha estado compuesta por el cónsul honorario de Moldavia en Andalucía, Patricio Baeza, acompañado por el embajador de Moldavia en España, Eugenio Revenco, y por la directora de Transferencia de Tecnología y Relaciones Internacionales del PTA, Sonia Palomo, que están realizanzo una visita de trabajo a diferentes instituciones y empresas del país con las que ya existe una relación de cooperación.

El objetivo principal de esta visita ha sido seguir apoyando y acompañando a las instituciones moldavas en el desarrollo de distintos proyectos (el ámbito universitario, el desarrollo de iniciativas empresariales y tecnológicas y la puesta en marcha de un futuro parque tecnológico y digital en Moldavia), compartiendo la experiencia acumulada por el PTA de Málaga, que cuenta con más de 719 empresas y 29.000 trabajadores, como uno de los principales referentes de innovación y desarrollo empresarial de España.

La colaboración entre ambas partes no parte de cero. Responsables moldavos ya habían visitado anteriormente el PTA, donde pudieron conocer de primera mano su funcionamiento, el modelo de relación entre empresas, universidad e innovación y las diferentes iniciativas que se desarrollan en este espacio.

"Precisamente, una de las cuestiones que más llamó la atención durante esta visita fue comprobar cómo parte de las ideas y conceptos conocidos durante aquella visita al PTA han sido trasladados al proyecto que actualmente se está desarrollando en Moldavia", comentan desde el consulado.

"Es muy gratificante que el PTA sea tenido en cuenta para el parque de Moldavia"

El cónsul honorario de Moldavia en Andalucía, Patricio Baeza, ha subrayado que este país está desarrollando proyectos muy interesantes y desde Andalucía podemos aportar nuestra experiencia para ayudar a que iniciativas como su futuro parque tecnológico y digital puedan convertirse en proyectos de éxito".

Baeza ha destacado también el papel de la tecnópolis malagueña en este proceso: "El PTA es un magnífico ejemplo de cómo la universidad, las empresas, la innovación y el conocimiento pueden convivir y generar oportunidades. Que en Moldavia hayan tomado como referencia lo que han conocido en Málaga demuestra que esa experiencia puede ser útil también fuera de nuestras fronteras", ha comentado.

Una imagen aérea del Málaga TechPark (PTA) de Málaga / L. O.

Por su parte, Sonia Palomo ha mostrado su satisfacción por la evolución de esta iniciativa y destaca la importancia de seguir acompañando a los responsables moldavos en este proceso. "Para nosotros es muy gratificante comprobar que aquello que pudieron conocer y analizar durante su visita al Parque Tecnológico de Andalucía se está teniendo en cuenta ahora en el desarrollo de este nuevo proyecto. Nuestro objetivo no es trasladar un modelo de manera literal, sino compartir nuestra experiencia y ayudarles, desde nuestra realidad y conocimiento, a desarrollar un proyecto que pueda tener éxito en Moldavia", afirma.

La experiencia del PTA de Málaga como modelo de referencia para Moldavia

Uno de los principales encuentros tuvo lugar en la Universidad Estatal de Moldavia, donde la delegación fue recibida por su rectora, Otilia Dandara, y el vicerrector Igor Sarov. Se pretende seguir desarrollando la cooperación entre la universidad moldava y el ecosistema tecnológico andaluz, especialmente en aquellos ámbitos en los que la experiencia del PTA puede servir de referencia para el desarrollo de nuevos proyectos.

Otro de los encuentros destacados tuvo lugar en el polígono industrial Tracom, uno de los centros empresariales moldavos para el desarrollo de infraestructuras, con su director Dimitru Soldan, de Industrias Park, y con Aurelia Salicov, CEO de StarNet, una de las principales empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones e internet de Moldavia.

Una imagen aérea del Málaga Tech Park (PTA) en Campanillas. / L. O.

En las oficinas de StarNet se celebró una reunción con Doina Nistor, exministra de Economía de Moldavia, el director general, Oleg Utica, y otros miembros de su equipo, que formarán la dirección del futuro Parque Tecnológico y Digital. En esta reunión se pudo conocer de primera mano el proyecto para el desarrollo del futuro parque tecnológico y digital, que pretende integrar en un mismo ecosistema la actividad empresarial, la innovación y el ámbito universitario.

La presencia de Sonia Palomo en esta visita permitió continuar con el intercambio de conocimiento y aportar la experiencia del PTA en cuestiones relacionadas con la creación y gestión de un ecosistema tecnológico, la relación con las empresas, la universidad y los proyectos de innovación.