Obras de Emasa en Málaga: estas son las calles con cortes de tráfico y afecciones desde el 31 de agosto
Los trabajos afectarán a vías de Cruz del Humilladero, Este, Centro y Bailén-Miraflores, con un corte total en un tramo de Ortega y Gasset hasta el 11 de septiembre y otro en la calle Vulcano
Las obras de Emasa en Málaga provocarán durante los próximos días cortes de tráfico y ocupaciones parciales de la calzada en distintos puntos de la capital. El Ayuntamiento de Málaga ha informado de las principales actuaciones previstas por la Empresa Municipal de Aguas a partir del lunes 31 de agosto, que podrían generar afecciones puntuales tanto a la movilidad como al suministro de agua.
Los trabajos se desarrollarán en los distritos de Cruz del Humilladero, Este, Centro y Bailén-Miraflores. La actuación de mayor duración tendrá lugar en la avenida José Ortega y Gasset, donde las obras se prolongarán hasta el 18 de septiembre y obligarán inicialmente a cortar por completo un vial de servicio.
Corte de tráfico en Ortega y Gasset hasta el 11 de septiembre
En la avenida José Ortega y Gasset, a la altura del número 270, Emasa ejecutará trabajos relacionados con injerencias de pluviales y saneamiento entre el 31 de agosto y el 18 de septiembre.
La intervención se dividirá en dos fases. Durante la primera, prevista entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, se producirá el corte total del vial de servicio de Ortega y Gasset comprendido entre la avenida Los Vegas y la calle Alcalde Ruiz del Portal.
Posteriormente, entre el 14 y el 18 de septiembre, los trabajos obligarán a ocupar el carril bici y parte del vial de servicio. En este periodo quedará además restringido el paso de vehículos pesados o articulados.
Obras de Emasa en los distritos Este y Centro
En el distrito Este, Emasa actuará en la calle Fuente de Leganitos, 34, donde está prevista la prolongación de la red de abastecimiento y una acometida de injerencia de saneamiento. Las obras se desarrollarán entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre y supondrán una ocupación parcial de la calzada.
También habrá trabajos en el Centro de Málaga. En concreto, en la calle Las Artes, 10, se realizarán obras de injerencia entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, igualmente con ocupación parcial de la calzada.
La calle Vulcano tendrá un tramo cerrado al tráfico
En Bailén-Miraflores se concentran otras dos actuaciones previstas para los primeros días de septiembre.
La primera afectará a la calle Vulcano, 13, donde se llevarán a cabo obras de injerencia de saneamiento entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre. Los trabajos obligarán al corte total al tráfico del tramo comprendido entre los números 13 y 19 de la calle Vulcano.
Por su parte, en la calle Segismundo Moret, 34, están previstas obras de acometida e injerencia entre los días 2 y 4 de septiembre, que supondrán una ocupación parcial de la calzada.
Posibles afecciones por averías y trabajos de mantenimiento
El Ayuntamiento recuerda que, además de estas actuaciones programadas, durante la semana pueden surgir obras no previstas por averías o labores de mantenimiento, que también podrían ocasionar afecciones puntuales al suministro de agua o a la movilidad en Málaga.
En caso de producirse nuevas incidencias, Emasa y el Ayuntamiento de Málaga informarán de ellas a través de sus respectivos canales oficiales.
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