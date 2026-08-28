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Sanidad

Recurren la ubicación del futuro Hospital Virgen de la Esperanza de Málaga por estar en una zona inundable

La Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Málaga considera que la localización acordada podría generar un impacto asistencial negativo en la población malagueña

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, coloca la primera piedra del Hospital Virgen de la Esperanza.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, coloca la primera piedra del Hospital Virgen de la Esperanza. / Álex Zea

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Nacho Agote

Nacho Agote

Málaga

La Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Málaga (ADSP) ha presentado un recurso extraordinario de revisión contra la declaración de interés autonómico de las obras del futuro Hospital Virgen de la Esperanza por estar ubicado en una zona inundable de la capital malagueña.

Según ha recordado la ADSP este viernes en un comunicado, la construcción del hospital fue declarada de interés autonómico por el Consejo de Gobierno de la Junta el 2 de agosto de 2022.

También ha apuntado que, tras barajar varios lugares, la Consejería de Salud decidió aceptar para el hospital los terrenos ubicados junto al Hospital Civil y propuso que, para que la construcción tuviera el procedimiento "más rápido posible", se declarara de interés autonómico.

Riesgo por la proximidad del arroyo de los Ángeles

Según la ADSP, dicha declaración requería una serie de informes sectoriales, y uno de ellos señalaba que la parcela elegida se sitúa en las proximidades del arroyo de los Ángeles, por lo que el proyecto debería ser autorizado por la Administración Hidráulica Andaluza.

Asimismo, "señala que en las simulaciones realizadas se observa que una parte del ámbito está afectado por la inundabilidad para la avenida extraordinaria a 500 años y la zona de flujo preferente estimada con la avenida de 100 años", ha indicado la asociación.

El informe señalaba que "para resolver este punto se deberán aplicar medidas correctoras, las cuales deberán tener en cuenta las afecciones a terceros y ser validadas por el organismo de cuenca".

Medidas correctoras para evitar avenidas extraordinarias

Otro apartado advertía de que "en el estudio hidráulico se ha comprobado como la obra de drenaje bajo la avenida de los Ángeles es insuficiente para las avenidas extraordinarias" y que "con el cambio climático se va a disminuir la periodicidad de las mismas por el incremento de torrencialidad de las lluvias".

Sin embargo, el Consejo de Gobierno aprobó la declaración "sin contar con los estudios que el documento ambiental estratégico recomienda para evaluar las afecciones que podrían causar un posible desbordamiento del cauce y el estudio que las dimensione", ha indicado la ADSP.

La esquina de Blas de Lezo con la avenida del arroyo de los Ángeles la ocupará una de las rampas circulares del aparcamiento del tercer hospital.

La esquina de Blas de Lezo con la avenida del arroyo de los Ángeles la ocupará una de las rampas circulares del aparcamiento del tercer hospital. / La Opinión

Nivel de protección superior por ser un hospital

La asociación ha resaltado que "a una infraestructura hospitalaria como la proyectada se le exige un nivel de protección superior a la de los edificios convencionales, especialmente en materia de inundaciones, ya que debe asegurar la protección y seguridad de las personas que en ella se puedan encontrar".

"Se observa claramente error de hecho en la toma de decisión de declarar el hospital en una zona inundable sin contar con los estudios requeridos en el informe medioambiental que valoraran las afecciones que podrían causar un posible desbordamiento del cauce y el estudio que las dimensione", ha añadido la ADSP.

Finalmente, la ADSP considera que la ubicación acordada "podría tener un impacto asistencial negativo en la población", algo que podría ser corregido si la Administración autonómica admite este recurso y revisa el acuerdo del Consejo de Gobierno para la declaración.

Inicio de las obras del Hospital Virgen de la Esperanza

Las obras del tercer hospital de Málaga arranzaron oficialmente el 2 de febrero de 2026 con la colocación de la primera piedra de la mano del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras casi dos décadas de espera y de promesas incumplidas.

Este futuro hospital contempla una infraestructura específica de aparcamiento con unas 2.000 plazas, destinada a dar respuesta a las necesidades de estacionamiento asociadas tanto al nuevo centro como al conjunto del entorno hospitalario.

Noticias relacionadas y más

El futuro Hospital Virgen de la Esperanza contará con 815 habitaciones, 48 quirófanos, 80 camas de UCI y 158 espacios destinados a especialidades médicas, además de áreas dedicadas a la docencia y a la investigación.

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