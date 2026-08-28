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Sucesos

Siete heridos, entre ellos cinco menores, tras una colisión múltiple en la A-357 en sentido Álora

Los servicios sanitarios han atendido a siete heridos, entre ellos dos menores de 15 y 13 años y tres bebés de entre 1 y 2 años

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. / 112 ANDALUCÍA

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Nacho Agote

Nacho Agote

Málaga

Siete personas han resultado heridas, entre ellas cinco menores, en un accidente de tráfico registrado esta tarde en Cártama, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía a través de una publicación en su cuenta oficial de X.

El siniestro ha tenido lugar a las 16.20 horas en el kilómetro 47 de la A-357, sentido Álora. En ese momento, el teléfono 112 ha recibido varios avisos que alertaban de una colisión por alcance con tres vehículos implicados. De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento de la vía.

Según el servicio de emergencias 112 Andalucía, los servicios sanitarios han atendido a siete heridos: dos adultos (una mujer de 35 y un hombre de 34 años) y cinco menores, entre ellos tres bebés de entre 1 y 2 años y otros dos menores de 15 y 13 años.

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Cinco de los heridos han sido trasladados al Hospital Clínico Universitario.

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