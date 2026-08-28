Los hoteles de Málaga capital ganan pernoctaciones en 2026 con el turista extranjero como puntal: suponen tres de cada cuatro estancias

Los establecimientos hoteleros de Málaga capital acumulan hasta el mes de julio un total de 989.320 viajeros que han generado 2.121.551 noches de hotel, según ha informado este viernes el Ayuntamiento de Málaga a partir de los últimos datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra de pernoctaciones aumenta un 2,9% respecto a las 2.060.087 contabilizadas entre enero y julio del pasado año, lo que supone, en números redondos, 61.464 noches de hotel más. El turismo extranjero se alza como canal principal de negocio de los hoteles malagueños: el visitante internacional acumula dos tercios de la clientela y tres de cada cuatro pernoctaciones hoteleras realizadas en Málaga durante los siete primeros meses de 2026.

Las cifras turísticas se traducen también en una prolongación del tiempo que pasan los visitantes en Málaga. La estancia media acumulada entre enero y julio, obtenida de la relación entre las 2.121.551 pernoctaciones y los 989.320 viajeros registrados durante este periodo, se sitúa en 2,14 días, frente a los 1,99 días del mismo periodo de 2025.

Tirón del turista extranjero con Gran Bretaña a la cabeza

La evolución positiva del mercado internacional se percibe en el acumulado anual. De los 989.320 viajeros hoteleros registrados entre enero y julio, 317.391 fueron residentes en España, por lo que los viajeros internacionales alcanzaron los 671.929, un 0,7% más que los 666.796 contabilizados en el mismo periodo de 2025.

En cuanto a las noches de hotel, de las 2.121.551 pernoctaciones registradas hasta julio, 556.074 correspondieron al mercado nacional, de manera que los viajeros residentes en el extranjero generaron 1.565.477 pernoctaciones, un 9,5% más que las 1.429.594 del mismo periodo del año anterior.

En estos primeros siete meses de año, Estados Unidos registra 50.085 viajeros hoteleros y 111.584 pernoctaciones en los hoteles de Málaga. Con estos resultados, EEUU continúa como el principal mercado extracomunitario de Málaga y ocupa la cuarta posición entre los mercados internacionales por número de viajeros tras Reino Unido, Alemania e Italia. En pernoctaciones se sitúa en tercera posición, únicamente por detrás de Reino Unido y Alemania.

Turistas con sus maletas en el Centro de Málaga. / Alex Zea

Por su parte, Reino Unido continúa como el principal mercado internacional de Málaga. Entre enero y julio, el mercado británico suma 107.913 viajeros y 282.315 pernoctaciones, con crecimientos respectivos del 1,4% y del 13% respecto al mismo periodo del pasado año.

También destaca la evolución de Alemania que en el acumulado anual alcanza los 61.717 viajeros y 141.658 noches de hotel, con incrementos del 10,7% y del 15,9%, respectivamente.

Datos de julio en los hoteles de Málaga

La ciudad de Málaga registró en julio 166.255 viajeros hoteleros y 374.405 pernoctaciones. El número de noches de hotel aumentó un 4,2% respecto al mismo mes del año pasado. El mercado internacional ha impulsado ese crecimiento de las pernoctaciones durante julio, ya que los hoteles de Málaga recibieron durante el séptimo mes del año a 119.163 viajeros residentes en el extranjero, un 8,13% más que en julio de 2025, que generaron 283.634 pernoctaciones, un 15,57% más.

Julio registra la mayor estancia media y ocupación por habitaciones de 2026

La evolución de la estancia y de la ocupación hotelera ha sido especialmente positiva durante julio. La estancia media general se situó en 2,25 días, frente a los 2,10 días registrados en julio de 2025, con un incremento del 7,14%. Este resultado supone la estancia media mensual más elevada registrada en lo que va de 2026, por encima de los 2,21 días de junio y los 2,18 días de mayo.

Asimismo, el grado de ocupación por habitaciones alcanzó el 89,2%, también el porcentaje más elevado de los siete primeros meses del año. Frente al 85,5% de julio de 2025, supone una mejora de 3,6 puntos porcentuales.

Entre los principales mercados internacionales, Países Bajos presentó en julio una estancia media de 2,96 días; Reino Unido, de 2,54 días; Italia, de 2,51 días; Alemania, de 2,45 días; Estados Unidos, de 2,34 días; y Francia, de 1,98 días.