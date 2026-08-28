Retraso en los trenes de Media Distancia entre Málaga y Sevilla: un vehículo invade la vía

Nueva incidencia en la conexión ferroviaria entre Málaga y Sevilla. En esta ocasión, un vehículo ha invadido la vía a su paso por Álora, lo que ha provocado retrasos en la circulación entre ambas provincias andaluzas.

Según ha informado Adif, la incidencia, que ya se ha solventado, ha afectado a los trenes de Media Distancia entre Málaga y Sevilla, así como en la línea C2 del núcleo de Cercanías de Sevilla.

"Una vez retirado el vehículo, se reestablece la circulación normal", ha informado Adif en sus redes sociales.

Incidencias en el transporte ferroviario este verano

No es la primera incidencia que se produce en esta vía de conexión ferroviaria entre Málaga y Sevilla. A principios de agosto, el servicio se vio interrumpido por el descarrilamiento de un convoy de mantenimiento, afectando también a la circulación con Cádiz. El incidente se produjo en torno a las ocho de la mañana y se solución a las once de la mañana, aunque manteniendo retrasos en la vía.

Días antes, la línea C-2 que une la capital de la Costa del Sol con Álora en el Valle del Guadalhorce dejó un tren detenido a la altura de Álora tras golpearse con la catenaria, otro accidente que acabó resolviéndose un día después.