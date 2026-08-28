Vox exige auditar las subvenciones municipales a Cruz Roja Málaga tras señalar la presencia de uno de sus vehículos en Ceuta

El presidente de VOX Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla, ha reclamado este viernes a los ayuntamientos de la provincia que revisen las subvenciones, convenios y ayudas concedidas a Cruz Roja Málaga para comprobar el destino de los fondos públicos.

Según ha declarado la formación en una nota, Antonio Sevilla ha realizado esta petición después de señalar la presencia en Ceuta de un vehículo de asistencia de emergencias de Cruz Roja identificado con el código T.01.MA, que, según ha indicado, correspondería a su adscripción territorial a Málaga.

"En Ceuta se ha podido ver un camión de asistencia de emergencias de Cruz Roja identificado con el código T.01.MA, que apunta a su adscripción territorial a Málaga. Este camión se dirigía a proporcionar ayuda a los inmigrantes ilegales que han invadido Ceuta", ha afirmado el parlamentario andaluz.

Ante estos hechos, Sevilla ha pedido a los ayuntamientos malagueños que fiscalicen las ayudas concedidas a la organización y comprueben que los fondos municipales se destinan a los fines para los que fueron otorgados.

"Exigimos a los distintos ayuntamientos que hayan dado subvenciones municipales a Cruz Roja Málaga que auditen urgentemente todas las ayudas, convenios y subvenciones vigentes para garantizar que se destinan exclusivamente a ayudar a los malagueños y españoles necesitados y no a fomentar la inmigración ilegal", ha declarado Sevilla.

Subvenciones concedidas por los ayuntamientos de la provincia

Según los datos aportados por Sevilla, durante 2026 el Ayuntamiento de Málaga ha concedido a Cruz Roja dos subvenciones nominativas por importe de 42.388 euros y de 50.000 euros, respectivamente. Asimismo, ha señalado que, en Antequera, la organización ha recibido otra subvención de 15.000 euros.

"Sabemos que Cruz Roja Málaga está recibiendo subvenciones directas de distintos ayuntamientos. Por eso reclamamos que esas subvenciones tengan como única función ayudar a los españoles. Si han destinado ayudas municipales para financiar la ayuda a los inmigrantes ilegales de Ceuta, deberían devolver las subvenciones dadas por los ayuntamientos", ha añadido el presidente provincial de VOX.

Por otra parte, Sevilla se ha referido a las medidas planteadas por VOX a nivel regional respecto a la financiación pública de determinadas organizaciones no gubernamentales.

El parlamentario andaluz ha recordado que el acuerdo de Gobierno contempla “el fin de todas las subvenciones que reciben las ONG que trafican con seres humanos y colaboran activamente con la inmigración ilegal”.

“En VOX tenemos claro que deben suspenderse todas las ayudas económicas a ONG que colaboren con la invasión migratoria que está sufriendo Ceuta”, ha concluido Sevilla.