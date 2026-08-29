Calle Blanco Coris, una vía a espaldas del Centro de Málaga: "Cada vez hay menos barrios"

A pocos minutos del centro urbano de Málaga, cerca de las calles Santa Elena e Hilera, se encuentra la calle Blanco Coris, una vía que conserva parte de la esencia de la vida de barrio malagueña. A escasa distancia del corazón comercial de la ciudad, sus vecinos todavía se conocen, se ayudan y compran en los negocios de la zona.

Pero quienes llevan décadas recorriendo sus aceras también observan cómo envejece el vecindario, cierran locales y desaparece parte de aquella vida de barrio. "Antes estaban todos los locales abiertos y ahora están casi todos cerrados y los están convirtiendo en pisos", recuerda Víctor, quien lleva más de 35 años trabajando en la calle.

Un pintor malagueño detrás de una calle

La calle Blanco Coris debe su nombre a José Blanco Coris, pintor, ilustrador y escritor malagueño que desarrolló buena parte de su trayectoria entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. En sus casi 205 metros de longitud, esta pequeña vía mantiene en su nombre el recuerdo de uno de los artistas vinculados a la Escuela Malagueña de Pintura.

José Blanco Coris nació en Málaga el 26 de septiembre de 1862. Entre 1877 y 1882 se formó en la Escuela Provincial de Bellas Artes de Málaga, donde coincidió con otro destacado pinto de la ciudad, José Moreno Carbonero. Su formación continuó lejos de Málaga gracias a una pensión de la Diputación Provincial que le permitió estudiar durante una larga temporada en Roma. Años después regresaría a la enseñanza como profesor de las Escuelas de Bellas Artes de Málaga y Madrid.

Caricatura de José Blanco Coris realizada por Cilla / Wikipedia

Blanco Coris no se limitó a los pinceles, además, desarrolló una importante faceta como ilustrador, escritor y crítico de arte, donde colaboró en algunas publicaciones de la época como Blanco y Negro, El Imparcial y Diario Universal. También ilustró libros y novelas y elaboró un manual de arte decorativo compuesto por tres volúmenes. Parte de su obra quedó vinculada a Málaga, con presencia e instituciones de la ciudad.

Más de un siglo después, su apellido continúa formando parte del día a día de los vecinos. Sin embargo, el personaje que se esconde detrás de la placa es un desconocido para algunos de ellos. Durante las entrevistas realizadas en la calle, muchos reconocían no saber quién fue Blanco Coris.

Una vida de barrio que todavía resiste

A pesar de los cambios que ha experimentado la zona con el paso de los años, Blanco Coris mantiene una vida vecinal que quienes pasan buena parte de sus días en la calle valoran. La cercanía entre residentes y comerciantes convierte los pequeños negocios en algo más que lugares de paso. Mohamed, que lleva alrededor de tres décadas en la zona, destaca precisamente ese sentimiento de comunidad. "Los vecinos son buena gente, se comportan, ayudan uno al otro. Es un buen vecindario", asegura.

Los establecimientos de proximidad también contribuyen a mantener esas relaciones. Concha, que regenta un centro en Blanco Coris desde hace ocho años, procura consumir en otros negocios cercanos, como la frutería de la calle. Una costumbre que considera necesaria para conservar el carácter de la zona. "Si dejamos que sólo haya grandes superficies, se pierde el vivir en un sitio como este, que lo tienes todo a mano".

Un local de la calle Blanco Coris / Adrián Torres Postigo

Sin embargo, el paisaje comercial ya no es el mismo, El cierre de establecimientos ha dejado persianas bajadas allí donde algunos de los trabajadores más veteranos recuerdan una actividad mucho mayor. Víctor, dueño de la farmacia situada en una de las esquinas de la vía, ha sido testigo de esa transformación durante sus 35 años en la calle. "Antes estaban todos los locales abiertos y ahora están casi todos cerrados y los están convirtiendo en pisos", señala.

La desaparición de negocios coincide además con una percepción de pérdida de población residente. Chaima, que vive en Blanco Coris desde hace dos años pero conoce el barrio desde mucho antes, recuerda que cuando iba al instituto muchos de esos establecimientos permanecían abiertos. Para ella, detrás de las persianas bajadas existe un fenómeno más amplio. "Cada vez hay menos barrios, cada vez hay menos gente residente de aquí".

A un paso del centro, pero a su espalda

La proximidad de Blanco Coris al corazón de Málaga no se traduce, para algunos de sus vecinos y comerciantes, en recibir los mismos cuidados que otras calles céntricas. Esa sensación aparece en varias de las conversaciones mantenidas en la zona. "Está a la espalda. Es que no tiene nada que ver", responde Cocha de manera inmediata cuando se le pregunta sobre esta cuestión.

Una de las principales reclamaciones que realizan los vecinos de la zona es el estado del acerado. Las raíces de algunos árboles han provocado desniveles que dificultan el tránsito, un problema delicado en una zona donde, según los propios entrevistados, viven numerosas personas mayores. Mohamed asegura haber sufrido personalmente sus consecuencias y relata también la caída de un conocido. "La acera está toda rota. Los árboles al levantarse, han levantado toda la acera, la gente se cae". La situación no sólo preocupa a quienes llevan décadas allí. Juan Francisco, que apenas suma unos meses trabajando en un taller de la calle, recuerda: "hace un par de semanas, se cayó ahí alguien en silla de ruedas".

La acera en la calle Blanco Coris levantada por las ramas de los árboles / Adrián Torres Postigo

Los vecinos de la calle también protestan por la suciedad de la zona y señalan problemas relacionados con residuos, excrementos y orines de perros, hojas de los árboles y suciedad acumulada. Chaima reconoce que se realizan labores de limpieza, pero considera que no son suficientes para solucionar una situación que, según afirma, se arrastra desde hace años.

La suciedad en la calle Blanco Coris / Adrián Torres Postigo

Para ella, la diferencia se hace visible al comparar la calle Blanco Coris con las vías más céntricas de Málaga. “Tú vas al centro y está impoluto. Y aquí ni los cuidados, ni la atención, ni absolutamente nada”, lamenta. La limpieza se convierte así en una de las reivindicaciones compartidas por los vecinos consultados. “La limpieza es que es un problema real y existe. Y que todo el mundo esté de acuerdo en eso, pues algo será”, asegura Chaima.