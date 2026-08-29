Las calles de Málaga soportan más de 11 horas de sol directo al día: una campaña vecinal reclama más árboles y sombra

La falta de sombra en algunas calles de Málaga vuelve al centro del debate coincidiendo con los episodios de calor más intenso. Una iniciativa ciudadana ha comenzado a analizar distintos puntos de la capital y ha detectado tramos de acera que reciben más de 11 horas diarias de sol directo, una situación que el colectivo considera necesario corregir con más arbolado y zonas de sombra.

La campaña está impulsada por la plataforma Málaga por la regeneración, que pretende implicar a los propios vecinos en la identificación de las calles más expuestas al sol y facilitarles herramientas para solicitar actuaciones al Ayuntamiento de Málaga.

El objetivo es que los residentes puedan conocer con datos concretos cuántas horas de radiación solar soporta su calle durante el verano y emplear esa información para formular peticiones y sugerencias ante las Juntas Municipales de Distrito.

Héroe de Sostoa, entre las calles analizadas

La plataforma está utilizando herramientas de simulación de radiación solar como ShadeMap para estudiar la exposición de las calles malagueñas.

Uno de los primeros puntos examinados ha sido la calle Héroe de Sostoa, una de las vías más transitadas de Málaga. Según el colectivo, determinados tramos de sus aceras reciben entre seis y más de once horas de sol directo cada día.

Plaza de la Biznaga, García Grana. Parque infantil con pérgolas sin sombra / Alfonso Vázquez

La asociación considera que una exposición prolongada de este tipo contribuye al llamado efecto de isla de calor urbana y hace más complicados los desplazamientos a pie durante los meses con temperaturas más elevadas.

Reclaman más árboles para adaptar Málaga al calor

La iniciativa pone especialmente el foco en la necesidad de incrementar el arbolado viario y generar nuevas zonas de sombra en los barrios.

Desde Málaga por la regeneración sostienen que la cuestión va más allá del confort durante el verano y afecta especialmente a determinados colectivos.

«Caminar o ir en bicicleta por Málaga en los meses más cálidos se ha convertido en una prueba de resistencia para vecinos, personas mayores y niños. No se trata solo de confort, sino de salud pública y de readaptar nuestra ciudad al nuevo escenario climático», han señalado desde la plataforma.

La campaña surge en un contexto marcado por el aumento de las temperaturas y los episodios de calor durante los meses estivales, y plantea la infraestructura verde urbana como una de las herramientas para hacer los barrios más habitables.

La sombra, aliado en esta época del año con las temperaturas en alza. / MANU MITRU

Cómo saber cuántas horas de sol recibe tu calle en Málaga

La iniciativa también incorpora un componente práctico para los vecinos.

Cualquier persona interesada puede enviar el nombre de su calle y la zona en la que reside al correo electrónico hoperevolution.malaga@gmail.com.

La plataforma se ofrece a calcular las horas de radiación solar que recibe la acera durante el verano y facilitar los datos al residente.

Con esa información, los vecinos podrán presentar solicitudes ante las Juntas de Distrito con el objetivo de reclamar nuevos árboles, mejoras de la cobertura vegetal o soluciones provisionales de sombreado.

El propósito final del colectivo es que este tipo de peticiones contribuyan a impulsar planes de arborización y otras medidas que permitan adaptar los barrios de Málaga a los periodos de altas temperaturas.