Del Caminito del Rey a los karts: los planes del verano que triunfan entre los jóvenes de Málaga

El programa ‘Veranea 2026’ de la Diputación de Málaga cierra este fin de semana su tercera edición después de reunir a casi 2.000 jóvenes de la provincia en actividades gratuitas de ocio, deporte y aventura desarrolladas durante los meses de julio y agosto.

La elevada demanda ha marcado esta edición. Las distintas propuestas acumularon 5.200 inscripciones, frente a las 2.028 registradas el pasado año, una cifra muy superior al número de plazas disponibles.

Visita al Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. / l.o.

Organizado por la Delegación de Educación y Juventud de la Diputación, ‘Veranea’ nació especialmente dirigido a jóvenes residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes, aunque posteriormente las inscripciones se ampliaron a todos los jóvenes de entre 18 y 35 años de la provincia de Málaga.

De los parques acuáticos al Caminito del Rey

La programación de este verano ha crecido hasta alcanzar 14 actividades diferentes, cinco más que en la edición anterior. Entre ellas se han incluido jornadas en parques acuáticos de la provincia y en Amazonia, barranquismo, visitas al Caminito del Rey, campeonatos de karts, vías ferratas, tirolina, kayak, pádel surf, ‘paintball’ y rutas de espeleología.

Los campeonatos de karts, una actividad que ha sido muy demandada por los jóvenes malagueños. / l.o.

La oferta también ha incorporado propuestas culturales y de entretenimiento, con visitas al OXO Museo del Videojuego y al Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, además de dos convocatorias del denominado Gran Reto del Verano.

Precisamente, los parques acuáticos se situaron entre las opciones con mayor demanda: recibieron cerca de 1.500 inscripciones para solo 400 plazas. Según los datos facilitados por la Diputación, prácticamente todas las demás actividades registraron alrededor del doble de solicitudes que plazas disponibles.

Los parques acuáticos recibieron cerca de 1.500 inscripciones para solo 400 plazas. / l.o.

El Gran Reto del Verano, una de las actividades estrella

Otra de las propuestas con mayor seguimiento ha sido el Gran Reto del Verano, celebrado este año en Cañete la Real y Alozaina. En sus dos convocatorias se inscribieron 25 grupos y se ofertaron 170 plazas.

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, ha destacado el crecimiento del programa y el interés que genera entre los jóvenes malagueños.

«Veranea ya forma parte del calendario de verano de los jóvenes de la provincia y, por eso, hemos notado un notable incremento en la demanda de actividades. Los jóvenes ya conocen el programa y están muy atentos a las actividades para inscribirse», ha señalado.

Paseos en kayaks en la costa malagueña. / l.o.

Jóvenes de 67 municipios participan en ‘Veranea’

El programa ha alcanzado este verano a participantes procedentes de 67 municipios malagueños.

Málaga capital concentra el mayor porcentaje, con un 30% de los participantes, seguida de Vélez-Málaga, con el 8,2%, y Álora, con el 6,4%.

Entre las experiencias desarrolladas durante julio y agosto se encuentran también campeonatos de karts, jornadas de espeleología en Archidona e Igualeja, vías ferratas en Comares, Benalauría y Casares, barranquismo en Yunquera y Júzcar, kayak por el río Guadiaro y pádel surf en Nerja. Las reservas e inscripciones del programa se han gestionado a través de juventudmalaga.es.