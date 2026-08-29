La comunidad hindú de Málaga: “Estamos muy preocupados por Nepal, es un desastre humanitario”

La comunidad hindú de Málaga sigue con inquietud desde hace días la gran catástrofe que una repentina riada provocó en el paso fronterizo de Rasuwagadhi-Gyirong, que conecta Nepal con China, muy cerca del Tíbet. Las últimas estimaciones cifran en cerca de 700 los fallecidos y de 3.000 los fallecidos desde que empezaron las labores de rescate.

“Estamos muy preocupados. Estamos siguiendo las noticias, por la televisión, por internet, por los periódicos… Es un desastre humanitario muy fuerte”, explica a este periódico Sunil, presidente de la comunidad hindú malagueña, que sostiene que, afortunadamente, no tienen familiares ni conocidos entre la población nepalí afectada. “Pero no es solo Nepal, hay grandes desastres en el mundo, empezando por Venezuela, Colombia, Perú, Indonesia… es muy preocupante lo que está pasando últimamente en el mundo”.

Sunil sostiene que “da igual el país que sea”, ya que todos “somos humanos”. “Hay también un montón de paisanos de la India que también han fallecido o están desaparecidos en Nepal ahora mismo”. Por ello, sostienen que la comunidad está volcada en sus rezos, con el deseo de que “puedan salvar al máximo número de personas y que descansen en paz los pobres que han sido víctimas de este desastre”.

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La comunidad hindú de Málaga

Más de mil personas componen la comunidad hindú de la Costa del Sol, con familias de hasta tercera generación tras la llegada de los primeros comerciantes, según explica Sunil. “Ya tenemos hasta abogados, médicos y profesionales de muchos campos, trabajando en tecnología…”. Por otro lado, señala que el hinduismo es una religión “pacífica” y que la comunidad se “ha adaptado” a las costumbres locales: “Celebramos Navidad, Reyes… como un festival más nuestro”.

Para la comunidad Málaga dos grandes puntos de encuentro, por un lado el Templo Budista de Benalmádena y, por otro, el Templo Hindú, también en Benalmádena. “Allí es donde celebramos nuestros festivales. Rezamos siempre cuando es luna llena, que es hoy también, precisamente [por ayer]. Pues nos reunimos ahí para hacer los rezos de luna llena”.

De hecho, la semana que viene se reunirán en una de sus grandes celebraciones, el nacimiento de Dios Krishna. Un acontecimiento que tendrá lugar el 4 de septiembre en el Templo Hindú durante la noche.