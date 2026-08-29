Estabilizado un incendio forestal en un paraje de Cártama

Un nuevo incendio forestal se ha declarado en la tarde de este sábado, en este caso, en el término municipal de Cártama, en un paraje conocido como Dehesa Alta. Un operativo del Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, está desplegado sobre el terreno y, sobre las 19 horas ya ha conseguido estabilizarlo. En este estado, el fuego evoluciona favorablemente y no presenta frentes activos que permitan a las llamas avanzar a su voluntad.

Según ha informado el propio Plan Infoca en sus redes sociales, hay 25 bomberos forestales, dos Brica, dos técnicos de operaciones, cuatro agentes medioambientales y dos autobombas como unidades terretres, mientras que por el aire atacan las llamas dos helicópteros, uno ligero y otro pesado. Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos ha informado de que se han incorporado dos dotaciones desde Coín y Alhaurín de la Torre para apoyar las labores de extinción en el incendio, de carácter agrícola.

Según ha podido confirmar este periódico, el fuego, que se ha declarado en un paraje cercano a una zona urbanizada, no ha requerido, por ahora, evacuaciones preventivas.