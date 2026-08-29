Política
Málaga acumula 10 cambios de alcalde desde 2023 entre mociones, dimisiones y pactos
Cinco relevos se han producido mediante mociones de censura, mientras que Algarrobo y Villanueva del Trabuco figuran entre los últimos municipios en cambiar de regidor
La política municipal de la provincia de Málaga ha dejado numerosos movimientos desde las elecciones locales celebradas el 28 de mayo de 2023. Desde el comienzo del actual mandato se han contabilizado diez cambios en las alcaldías malagueñas, provocados por mociones de censura, dimisiones, pactos políticos, un fallecimiento y, más recientemente, la incorporación de una alcaldesa a la estructura de la Junta de Andalucía.
Entre los últimos movimientos se encuentra el registrado en Algarrobo, donde Sergio Cotilla asumió la Alcaldía durante el mes de agosto después de la renuncia de Natacha Rivas. La hasta entonces alcaldesa dejó el Ayuntamiento tras ser nombrada directora general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul de la Junta de Andalucía.
Otro de los relevos recientes tuvo lugar en Villanueva del Trabuco. Alejandro Pascual (PP) tomó posesión como alcalde el pasado 28 de mayo, un cambio que ya estaba contemplado en el pacto de gobierno alcanzado por PP y PSOE en 2023.
Cinco mociones de censura han cambiado alcaldías en Málaga
Las mociones de censura son la principal causa de los cambios políticos registrados en los ayuntamientos malagueños desde las últimas elecciones municipales.
De los diez relevos contabilizados en la provincia, cinco se produjeron mediante este mecanismo. Los municipios donde prosperaron mociones de censura fueron Manilva, Totalán, Comares, Mijas y Humilladero.
De esta forma, la mitad de los cambios registrados en las alcaldías malagueñas desde mayo de 2023 han estado relacionados con modificaciones de las mayorías políticas durante el propio mandato municipal.
Dimisiones en Canillas de Albaida y Casabermeja
Otros dos cambios tuvieron su origen en dimisiones de los respectivos alcaldes. Se produjeron en los municipios de Canillas de Albaida y Casabermeja.
A ellos se suma el relevo registrado en Periana, en este caso después del fallecimiento de Rafael Torrubia.
El mapa de cambios políticos de la provincia se completa con los relevos de Algarrobo y Villanueva del Trabuco, que elevan hasta diez el número de cambios de Alcaldía registrados en Málaga desde las elecciones municipales de 2023.
Los actuales gobiernos locales encaran ahora el tramo final del mandato antes de las próximas elecciones municipales previstas para el 23 de mayo de 2027.
- Va a ser otro Muelle Uno': la campaña vecinal que ya suma 1.000 firmas contra el nuevo paseo de Pedregalejo
- El famoso restaurante de Málaga que se ha convertido en el favorito de Gerard Piqué: tiene el mejor pescado y marisco fresco, y está especializado en frituras
- Vuelta al cole en Málaga 2026: estas son las fechas de inicio de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP y UMA
- Desaparece otro quiosco de Málaga: expira la licencia tras permanecer sin uso
- Vecinos de Malaga alertan de que construirán viviendas junto a Las Esclavas, en una zona reforestada y con camaleones
- Málaga se prepara para un eclipse lunar parcial esta semana: los mejores sitios y horas para verlo
- El tirón turístico y residencial de Málaga sigue alejando el precio de la vivienda del comprador local: 'Se prioriza la mayor rentabilidad del segmento vacacional
- Un avión de pasajeros frustra su aproximación al aeropuerto de Málaga al detectar otro en la zona de control a menos de una milla y a la misma altura