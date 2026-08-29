Málaga acumula 10 cambios de alcalde desde 2023 entre mociones, dimisiones y pactos

La política municipal de la provincia de Málaga ha dejado numerosos movimientos desde las elecciones locales celebradas el 28 de mayo de 2023. Desde el comienzo del actual mandato se han contabilizado diez cambios en las alcaldías malagueñas, provocados por mociones de censura, dimisiones, pactos políticos, un fallecimiento y, más recientemente, la incorporación de una alcaldesa a la estructura de la Junta de Andalucía.

Entre los últimos movimientos se encuentra el registrado en Algarrobo, donde Sergio Cotilla asumió la Alcaldía durante el mes de agosto después de la renuncia de Natacha Rivas. La hasta entonces alcaldesa dejó el Ayuntamiento tras ser nombrada directora general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul de la Junta de Andalucía.

Otro de los relevos recientes tuvo lugar en Villanueva del Trabuco. Alejandro Pascual (PP) tomó posesión como alcalde el pasado 28 de mayo, un cambio que ya estaba contemplado en el pacto de gobierno alcanzado por PP y PSOE en 2023.

Cinco mociones de censura han cambiado alcaldías en Málaga

Las mociones de censura son la principal causa de los cambios políticos registrados en los ayuntamientos malagueños desde las últimas elecciones municipales.

De los diez relevos contabilizados en la provincia, cinco se produjeron mediante este mecanismo. Los municipios donde prosperaron mociones de censura fueron Manilva, Totalán, Comares, Mijas y Humilladero.

De esta forma, la mitad de los cambios registrados en las alcaldías malagueñas desde mayo de 2023 han estado relacionados con modificaciones de las mayorías políticas durante el propio mandato municipal.

El exalcalde de Casabermeja Antonio Artacho, en una imagen de archivo. / L.O.

Dimisiones en Canillas de Albaida y Casabermeja

Otros dos cambios tuvieron su origen en dimisiones de los respectivos alcaldes. Se produjeron en los municipios de Canillas de Albaida y Casabermeja.

A ellos se suma el relevo registrado en Periana, en este caso después del fallecimiento de Rafael Torrubia.

El mapa de cambios políticos de la provincia se completa con los relevos de Algarrobo y Villanueva del Trabuco, que elevan hasta diez el número de cambios de Alcaldía registrados en Málaga desde las elecciones municipales de 2023.

Los actuales gobiernos locales encaran ahora el tramo final del mandato antes de las próximas elecciones municipales previstas para el 23 de mayo de 2027.