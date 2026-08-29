Málaga se prepara para su Virgen de la Victoria: nueve días para encontrarse con la Patrona

Lo bonito de darle la vuelta al calendario cada año es que hay fechas que se esperan con nervios y que nunca se viven igual. Cuando la Feria llega a su fin, los farolillos vuelven al cajón y los lunares dejan de ser el estampado favorito, por lo que algo se apaga dentro de los malagueños. El final del verano está a la vuelta de la esquina, y con él, la vuelta a la temida rutina y la despedida de las queridas vacaciones. Pero hay algo que consuela ese sentimiento, y es que cuando llega septiembre, la ciudad vuelve la mirada hacia su patrona.

Desde la aurora del último día de feria, con la bajada de la imagen hacia la S.I.C.B. de La Encarnación, todo comienza a prepararse con cariño para una de las festividades más importantes del año: los cultos en honor a la Virgen de la Victoria. Los cultos, anunciados por la Real Hermandad, Música, oración y encuentros en la Catedral durante nueve días que servirán de antesala a la jornada del 8 de septiembre, cuando la Virgen vuelva a recorrer Málaga en su tradicional procesión triunfal de vuelta al barrio que lleva su nombre.

Cartel Victoria 2026 / L.O.

Nueve tardes para la Patrona

El primer capítulo de estas celebraciones darán comienzo el 30 de agosto en la Catedral de Málaga, donde se desarrollará la Solemne Novena hasta el 7 de septiembre. Durante nueve días, los cultos reunirán a malagueños y devotos en torno a la imagen de Santa María de la Victoria, Patrona de la Diócesis y de la ciudad.

Cada jornada tendrá su cita con el rezo del rosario y las preces de la novena, a las 19.30 horas, mientras que a las 20.00 horas comenzará la Eucaristía, que concluirá con el himno de coronación de la Virgen. La predicación correrá a cargo del reverendo Gonzalo Martín Fernández, párroco de la parroquia de la Virgen del Carmen de Benalmádena Costa y delegado diocesano de Catequesis, Primer Anuncio y Catecumenado de Adultos.

Dentro del programa también hay momentos especialmente señalados. Desde el primer momento, los sacerdotes estarán disponibles para la confesión desde las 19.30 horas, antes de cada celebración. El 31 de agosto, la Catedral celebrará la solemnidad de su dedicación. Y el 5 de septiembre tendrá lugar la imposición de medallas a los hermanos, mientras que a las 18.45 horas se celebrará la consagración de los niños a la Virgen.

Cultos para la Novena de Santa María de la Victoria 2026 / L.O.

Una novena que suena a Málaga

Cómo decía San Agustín: «Cantar es rezar dos veces». Por esa razón, la música también tendrá un papel protagonista durante estos cultos, que se celebrarán a las 20 horas. Diferentes formaciones acompañarán las celebraciones a lo largo de la novena. El programa será el siguiente:

Domingo 30 de agosto: Coral Promúsica

Lunes 31 de agosto: Coro Catedral de Málaga

Martes 1 de septiembre: Coro Joven de la parroquia de la Victoria.

Miércoles 2 de septiembre: Coro de la parroquia de la Amargura

Jueves 3 de septiembre: Escolanía del Colegio Sierra Blanca-El Romeral

Viernes 4 de septiembre: Coro María Santísima de la Paz

Sábado 5 de septiembre: Coro del Colegio de la Asunción

Domingo 6 de septiembre: Coro Magníficat de Estepona.

El martes 8 de septiembre, día de finalización de la novena, durante la mañana previa a la solemne procesión, tendrá lugar la celebración de la misa estacional, dirigida por el Excmo. y Rvdmo. Monseñor José Antonio Satué Huerto, acompañado por la musicalidad del órgano y por las voces de la Coral Santa María de la Victoria.

Solemne Misa Estacional con motivo de la festiviad de la Victoria (2025) / Álex Zea

De la Catedral al Barrio de la Victoria

Pero será en la tarde del 8 de septiembre cuando la ciudad vuelva a vivir una de sus estampas más reconocibles. Tras la celebración de la misa estacional, en torno a las 19.30 horas, la Patrona abandonará en solemne procesión el templo mayor de la ciudad junto a la Banda de Música del Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración.

Salida procesional de la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga / Álex Zea

La celebración tendrá lugar entonces en la ciudad, cuando Málaga vuelva a encontrarse con su Virgen de la Victoria en las calles de camino a su barrio y a su santuario. Para los malagueños, la festividad de la Victoria no es solamente una fecha marcada en el calendario, sino que también es el momento de recuperar una de sus estampas más propias, a la vez que se le da ese último adiós al verano. El Patio de los Naranjos se llena, las campanas anuncian que la Patrona está en la calle y Santa María de la Victoria emprende el camino de regreso a casa acompañada de todos los malagueños a los que cuida cada día.