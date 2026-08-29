El sindicato Acaip-UGT teme el impacto del traslado de presos de Ceuta a cárceles andaluzas "al límite" y señala a Archidona

El sindicato Acaip-UGT ha alertado de la situación de «masificación y conflictividad» que, según denuncia, atraviesan varias cárceles andaluzas ante la llegada prevista de internos preventivos procedentes de Ceuta. La organización sostiene que centros como Sevilla II y Albolote, en Granada, se encuentran ya «al límite» y reclama a Instituciones Penitenciarias que refuerce las plantillas antes de incrementar su población reclusa.

En su denuncia, el sindicato pone también el foco en la prisión de Archidona, en Málaga, que cita como ejemplo de centro con capacidad disponible pero limitada por la falta de funcionarios. Según Acaip-UGT, aproximadamente tres cuartas partes del establecimiento penitenciario permanecen cerradas porque no existe personal suficiente para abrir sus módulos.

La organización considera que el problema generado por la saturación de la cárcel de Ceuta no debería resolverse trasladando internos a otros establecimientos que, asegura, soportan ya una elevada presión.

Acaip señala a la cárcel de Archidona por sus módulos cerrados

Acaip-UGT sostiene que existen centros penitenciarios españoles con módulos que no pueden utilizarse debido a la falta de plantilla y menciona expresamente la cárcel malagueña de Archidona.

Según el sindicato, «aproximadamente tres cuartas partes del establecimiento permanecen cerradas» por falta de personal para abrir sus módulos.

Para la organización sindical, la respuesta de la Administración debería pasar por aumentar el número de trabajadores penitenciarios y poner en funcionamiento las instalaciones actualmente cerradas, lo que permitiría, argumenta, distribuir de manera más equilibrada a la población reclusa.

Acaip reclama así que se dote a los centros del «personal penitenciario necesario» y critica que se continúe concentrando internos en prisiones que ya presentan una elevada ocupación.

Cárcel de Archidona / L.O.

Sevilla II se acerca a los 1.400 internos, según el sindicato

Uno de los centros sobre los que Acaip-UGT expresa una mayor preocupación es Sevilla II, cuya población penitenciaria, según sus datos, está próxima a alcanzar los 1.400 internos.

La organización asegura que la llegada de nuevos presos preventivos procedentes de Ceuta podría agravar la situación del establecimiento.

El sindicato recuerda que la Ley Orgánica General Penitenciaria establece como principio general el alojamiento de cada interno en una celda individual, aunque contempla excepciones. Según Acaip, Sevilla II cuenta actualmente con cerca de 400 internos más de los que permitiría una ocupación basada en ese criterio unicelular, por lo que compartir celda se ha convertido en una práctica habitual.

Acaip vincula esta situación con una mayor presión sobre los módulos y sostiene que durante este verano se han contabilizado más de 600 incidentes regimentales en Sevilla II.

La organización considera que el incremento de internos, sin un aumento paralelo de los espacios disponibles y de los recursos humanos, dificulta la separación de diferentes perfiles penitenciarios y puede elevar el riesgo de amenazas, agresiones e incidentes.

Traslados de internos desde Ceuta a cárceles de Andalucía

Según explica Acaip-UGT, la saturación del centro penitenciario de Ceuta llevará al traslado de internos preventivos a diferentes prisiones andaluzas, entre ellas Sevilla II y Albolote.

El sindicato rechaza que esta medida sea una solución estructural.

«La solución a la masificación penitenciaria no puede consistir en seguir llenando centros que ya están sobredimensionados, trasladando el problema de una prisión a otra», advierte la organización.

Acaip reclama igualmente una reestructuración de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de las cárceles. Considera que las actuales están diseñadas con parámetros que no se corresponden con el volumen ni con la complejidad de la población penitenciaria actual.

Concentración de trabajadores de la cárcel de Albolote (Granada). (Foto de archivo). / CSIF - Archivo

Acaip advierte de la situación de la prisión de Albolote

El sindicato ha expresado también su preocupación por la llegada de internos procedentes de Ceuta al centro penitenciario de Albolote, en Granada, que, según sus cifras, alberga actualmente alrededor de 1.300 personas.

Acaip asegura que esta prisión arrastra además carencias de personal en diferentes áreas funcionales y que las celdas compartidas son también habituales.

La organización advierte de que cada incremento de población penitenciaria implica más atención sanitaria, trámites, movimientos de internos y actividad administrativa, aumentando la carga de trabajo sobre una plantilla que considera insuficiente.

Desde el punto de vista de la seguridad, Acaip sostiene que una mayor concentración de presos en los mismos espacios puede dificultar la separación interior y elevar las tensiones de convivencia.

El sindicato añade que una mayor carga de trabajo sin nuevos efectivos podría terminar repercutiendo también sobre vacaciones, permisos y medidas de conciliación de los trabajadores penitenciarios.

Reclaman más personal antes de aumentar la población de las cárceles

Acaip-UGT pide a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias una revisión urgente de las plantillas y las RPT, así como la cobertura de las plazas necesarias para poder abrir los módulos que actualmente permanecen cerrados.

En el caso de Albolote, reclama además que cualquier nuevo incremento de población penitenciaria vaya acompañado previamente de los recursos humanos necesarios para atenderla.

«La saturación de Ceuta no puede solucionarse trasladando la presión a Albolote», concluye el sindicato, que considera que aumentar la población de establecimientos ya tensionados sin reforzar sus plantillas podría incrementar la conflictividad y deteriorar tanto la prestación de los servicios como las condiciones laborales de los profesionales.