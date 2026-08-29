La vuelta al cole 'aprieta' a las familias de Málaga: el 28% recurrirá al crédito

La vuelta al cole de 2026 supondrá un esfuerzo económico importante para muchas familias de Málaga. Según un informe de la Unión de Consumidores de Andalucía (Ucauce) sobre la previsión de gastos para el curso 2026-2027, el 28% de los hogares malagueños prevé recurrir a tarjetas de crédito u otras fórmulas de financiación para afrontar los gastos asociados al regreso a las aulas.

Málaga se sitúa así entre las provincias andaluzas donde más familias contemplan endeudarse para hacer frente a la denominada «cuesta de septiembre». Solo Almería, con un 32%, y Cádiz, con un 29%, presentan porcentajes superiores.

Málaga se sitúa así entre las provincias andaluzas donde más familias contemplan endeudarse para hacer frente a la denominada «cuesta de septiembre» / Álex Zea

En el conjunto de Andalucía, el porcentaje alcanza el 26,6%, lo que supone que aproximadamente uno de cada cuatro hogares recurrirá a financiación externa ante el incremento de los gastos del nuevo curso.

Hasta 1.468 euros de gasto según el tipo de colegio

El desembolso previsto varía de forma considerable en función del centro educativo.

Según los cálculos de Ucauce, las familias con hijos matriculados en colegios privados afrontarán un gasto medio de 1.468 euros, mientras que en los centros concertados la cifra se sitúa en torno a 755 euros.

En el caso de los colegios públicos, el coste estimado ronda los 605 euros de media.

Una familia comprando material escolar. / Mar Armenteros

La organización de consumidores advierte, no obstante, de que se trata de importes medios y que el gasto final puede ser inferior o notablemente superior dependiendo de las decisiones de compra y consumo de cada familia.

Málaga, entre las provincias que más recurrirán a la financiación

El informe refleja diferencias entre provincias a la hora de recurrir al crédito para afrontar el inicio del curso escolar.

Málaga se sitúa como la tercera provincia andaluza donde más familias prevén recurrir al crédito para afrontar la vuelta al cole, con un 28% de los hogares, solo por detrás de Almería, que encabeza la clasificación con un 32%, y Cádiz, con un 29%.A continuación aparecen Córdoba, con un 27%, y Huelva, con un 26%. Los porcentajes más bajos se registran en Sevilla, con un 25%; Jaén, con un 24%, y Granada, con un 22%.

La compra de libros y material escolar para la vuelta al cole ya está aquí. / ZOWY VOETEN

Cómo ahorrar en la vuelta al cole

Ante el desembolso que supone septiembre para numerosos hogares, Ucauce recomienda planificar las compras antes de acudir a los establecimientos.

Uno de los principales consejos consiste en elaborar previamente un presupuesto y llevar un control de los gastos. La organización también aconseja revisar el material escolar que ya hay en casa antes de comprar nuevos productos y hacer una lista únicamente con aquello que resulte necesario.

Reutilizar mochilas, estuches, ropa o material escolar que todavía esté en buen estado puede ayudar igualmente a reducir la factura del inicio de curso.

Otra recomendación pasa por comparar precios y no realizar todas las compras en un único establecimiento, además de consultar las posibles becas o ayudas disponibles para las familias.

Ucauce aconseja también evitar las compras impulsivas provocadas por la publicidad y conservar siempre tiques y facturas, ya que serán necesarios en caso de devolución o reclamación.

Deben evitarse las compras compulsivas. / CARLOS CRIADO

Atención también a las actividades extraescolares

El gasto del regreso a las aulas no se limita únicamente a libros, ropa o material escolar. Las actividades extraescolares también pueden representar una partida importante dentro del presupuesto familiar.

En este ámbito, Ucauce aconseja tener en cuenta la opinión de los menores a la hora de elegirlas, de forma que se conviertan en una oportunidad para aprender y disfrutar y no en una obligación añadida.