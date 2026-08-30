El cuadro de las Ánimas Benditas en Málaga y las botellas de aceite: origen de esta tradición y destino del producto

¿Qué uso podrían llegar a tener 40.000 litros de aceite? En Málaga, hay botellas que llegan a la parroquia de Santiago y que en su interior cargan con «promesas que hace la gente a las ánimas», tal y como explica María José, mujer que se encarga de recoger las botellas desde hace unos 9 años. En pleno corazón de Málaga, los fieles continúan dejando este producto ante las ánimas, manteniendo una costumbre que todavía hoy encuentra su sitio entre las paredes de ese templo en el que un día se bautizó Pablo Picasso. Pero para comprender el por qué alguien entra hoy en una iglesia con una botella de aceite entre las manos hay que retroceder mucho más atrás.

Una oración dentro de cada botella

En la tradición católica, las ánimas del Purgatorio son los difuntos que, según la explicación teológica de Juan Carlos López Lozano, se encuentran en una especie de «antesala entre la tierra y el cielo mientras continúan purgando sus pecados». Tal y como explicaba el profesional a este periódico, la misión de quienes permanecen en la tierra «es rezar por ellos para que puedan alcanzar el cielo».

Pero, ¿por qué en forma de aceite? La respuesta está en algo tan sencillo como la iluminación. Antes de la llegada de la electricidad, las lámparas de aceite eran una de las formas habituales de alumbrar los templos. López Lozano señalaba que desde un punto de vista práctico «era la manera de mantener encendidas las lámparas», pero continuaba aclarando que en realidad el material también tiene una «fuerte carga simbólica dentro del cristianismo, vinculada a la vigilancia, la esperanza y la espera».

Mujer dejando su ofrenda de aceite frente al cuadro de las Ánimas / L.O.

Este gesto se convierte en la forma material de una promesa, haciendo que cada botella deje de ser un objeto para que adopte un profundo significado espiritual. Puede tratarse de una necesidad personal o de una petición relacionada con un familiar fallecido, pero lo que está claro es que cada botella de aceite «son promesas que hace la gente a las ánimas, para que ellos intervengan para lo que le están pidiendo», explicaba María José, y terminaba algo emocionaba al admitir que ha «vivido desde muy cerca verdaderos milagros gracias a las ánimas».

De una pequeña llama, a miles de litros de aceite

La iluminación dejó de ser un problema, ¿qué iba a pasar entonces con el aceite?. Lejos de dejar de desaparecer, la popularidad del gesto permaneció y creció a una escala sorprendente. Frente al cuadro de las Ánimas de Santiago continúan llegando botellas y garrafas. Tal y como explicaba Juan Carlos, «una parte del aceite se emplea para mantener encendidos dos pebeteros llamados tradicionalmente “mariposas”», pero la cantidad recogida hace que la mayor parte tenga un destino diferente.

«Son miles y miles los litros que se recaudan a lo largo de los meses», explica el teólogo. Lo que comienza como una oración, termina teniendo un segundo destino. El aceite que se ofrece a las ánimas no permanece en la iglesia. Cada semana se recoge y se distribuye entre distintos lugares que lo necesitan. María José calcula que llegan a reunirse alrededor de 40.000 litros al año, que después «se reparten entre comedores, congregaciones religiosas para hacer dulces y otros centros».

Cientos de devotos ofrendan aceite a las Animas Benditas, en la iglesia de Santiago / Gregorio Marrero

Entre la fe y las creencias populares

A lo largo de los años, alrededor de las ánimas del Purgatorio también se ha construido un imaginario popular. Son muchas las personas que acuden a ellas para pedir ayuda ante una determinada situación y que después regresan para agradecer aquello que consideran concedido.

Juan Carlos introduce un matiz importante. La creencia de que las ánimas son «milagrosas» pertenece más al terreno de la religiosidad popular y «no forma parte de la enseñanza oficial de la iglesia».

Según el teólogo, la idea fundamental «sigue siendo rezar por las almas del purgatorio para que alcancen el Reino de los Cielos», y por eso mismo también señala que «no debemos asustarnos si hemos pedido algo a las ánimas y no hemos llevado la botella de aceite como ofrenda».

Una tradición que sigue encendida

La devoción a las ánimas no se limita a Santiago. María José señala también otros lugares de Málaga donde permanece esta costumbre alrededor de un cuadro dedicado a la ánimas, como el Santuario de la Victoria, la parroquia de San Pablo en el Barrio de la Trinidad o la antigua capilla del Cementerio de San Miguel. La fuerza de esta tradición está precisamente en su capacidad para transformarse para permanecer en el tiempo.

El aceite que antiguamente servía para iluminar las iglesias ya no es necesario para que una llama venza a la oscuridad, pero sigue llegando a los templos para quienes lo llevan tengan algo que ofrecer a cambio de sus peticiones.

Ánimas en la Parroquia de San Pablo / L.O.

Y al final, la promesa en forma de botella, se convierte también en la imagen más hermosa de esta tradición malagueña: una ofrenda pensada para iluminar a las ánimas que termina ayudando a los vivos. Una pequeña llama que, siglos después, continúa encendida de otra manera, pero con el mismo trasfondo espiritual.