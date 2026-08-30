Catedral de Málaga
Alarma en el centro de Málaga por una falsa alarma de incendio en la catedral
Bomberos y Policía acudieron al templo tras detectarse humo en la zona, posiblemente originado por una barbacoa, comprobando que no se había producido ningún incendio en el interior del templo
Momentos de preocupación este sábado por la noche en el Centro de Málaga después de que un aviso por la presencia de humo en las inmediaciones de la Catedral de Málaga hiciera temer inicialmente que pudiera haberse declarado un incendio. Según algunas fuentes, la alarma del templo llegó a activarse durante el episodio.
Los hechos se produjeron alrededor de las 21.30 horas, cuando varias personas advirtieron humo en una zona próxima a la Catedral y dieron aviso a los servicios de emergencia.
Bomberos y Policía acceden a la Catedral
Ante la posibilidad de que el humo pudiera proceder del interior del templo, hasta la zona se desplazaron efectivos de Bomberos y Policía para realizar las comprobaciones pertinentes y descartar cualquier riesgo.
Los efectivos accedieron a la Catedral y comprobaron que la situación en el interior era de absoluta normalidad, sin que fuera necesario realizar ninguna intervención, pudiendo deberse el humo a la celebración de una barbacoa en las inmediaciones del lugar.
El episodio quedó así en un susto y el dispositivo desplegado pudo confirmar que no se había producido ningún incendio ni otro incidente de gravedad en el templo.
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