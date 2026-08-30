Los alcaldes del PP de la Costa del Sol reclaman concreción sobre los nuevos trenes de Cercanías de Málaga

Los alcaldes del PP de los municipios atravesados por el Cercanías de Málaga han reclamado al Gobierno de España más información sobre el futuro de la línea C-1, que conecta la capital con Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola, después de que Renfe haya anunciado la incorporación de nuevos trenes de gran capacidad a partir de 2028.

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga y alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha expresado este domingo el «malestar» de los regidores ante lo que considera una falta de concreción por parte del Ejecutivo central sobre los plazos y las actuaciones previstas para reforzar uno de los principales ejes de movilidad de la Costa del Sol.

Del Cid ha centrado sus críticas en la ausencia, según sostiene, de un calendario concreto para la llegada de los nuevos convoyes y en la falta de información trasladada a los ayuntamientos afectados.

El PP pide fechas concretas para los nuevos trenes

La dirigente popular ha cuestionado que Renfe sitúe la llegada de los nuevos trenes «a partir de 2028» sin precisar en qué momento comenzarán a prestar servicio.

Según Del Cid, esa formulación deja abierta la posibilidad de que la incorporación de los convoyes pueda producirse posteriormente y genera incertidumbre entre los municipios por los que discurre la línea.

La alcaldesa de Torremolinos también ha comparado la situación de Málaga con los refuerzos realizados durante este año en otras redes de Cercanías como las de Madrid, Valencia y Barcelona.

En el caso valenciano, ha señalado que el Ministerio ha enviado 41 trenes de segunda mano procedentes de Madrid, mientras que Málaga deberá esperar, según las previsiones anunciadas, hasta al menos 2028 para recibir nuevos convoyes.

Preocupación por el corte de la C-1 entre 2027 y 2028

Otra de las cuestiones que preocupa a los municipios de la Costa del Sol es el corte previsto de la línea C-1 durante seis meses, entre finales de 2027 y mediados de 2028, dentro de las actuaciones planteadas para aumentar su capacidad.

Del Cid ha asegurado que los ayuntamientos afectados tuvieron conocimiento de esta intervención a través de los medios de comunicación el pasado abril y ha reclamado información sobre las alternativas de transporte que se habilitarán durante la suspensión del servicio.

La regidora ha advertido del impacto que un corte de estas características puede tener sobre los trabajadores, estudiantes y visitantes que utilizan diariamente el Cercanías para desplazarse entre Málaga y los municipios de la Costa del Sol.

Los alcaldes populares reclaman una reunión con Transportes

El Consejo de Alcaldes del PP también ha vuelto a reclamar una reunión con el Ministerio de Transportes para abordar las necesidades de la red ferroviaria malagueña.

Según Del Cid, los regidores llevan dos años esperando ese encuentro después de los contactos institucionales iniciados en el verano de 2024 para analizar posibles mejoras de movilidad en la provincia.

La dirigente popular ha extendido sus críticas a la situación de la línea C-2, que comunica Málaga con municipios del Valle del Guadalhorce, al considerar que también necesita actuaciones para mejorar el servicio.

Peticiones tras los incidentes en la red ferroviaria de Málaga

Las reclamaciones actuales se suman a las planteadas por los alcaldes de Málaga capital, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola y Pizarra en febrero de 2026.

Entonces solicitaron al Ministerio un plan de inversiones y una auditoría de la infraestructura ferroviaria para analizar el estado de las vías y de las zonas próximas a ellas.

La petición llegó después del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, y de los desprendimientos registrados en las vías en Álora y Arroyo de la Miel.

El incidente de Álora provocó además la interrupción de la conexión ferroviaria directa de alta velocidad con Málaga durante más de tres meses.

Más de 17 millones de viajeros al año

Del Cid ha defendido que los ayuntamientos necesitan participar en la planificación de las actuaciones al ser las administraciones que reciben directamente las quejas de los usuarios.

Entre los problemas que ha enumerado se encuentran la saturación del servicio, las incidencias, los retrasos, las averías y las cancelaciones.

Según los datos aportados por la dirigente popular, el Cercanías de Málaga supera los 17 millones de viajeros al año, una cifra que refuerza, a su juicio, la necesidad de concretar las inversiones y los plazos de mejora de la red.

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP ha reclamado finalmente al departamento que dirige Óscar Puente que retome el diálogo institucional con los municipios afectados para abordar las actuaciones pendientes en la red ferroviaria malagueña.