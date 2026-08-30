El drama de encontrar un habitación asequible en Málaga para el próximo curso: "Los precios están disparados"

Mientras la Universidad de Málaga calienta motores para el arranque del nuevo curso el próximo 9 de septiembre, todavía hay quienes buscan desesperadamente una habitación que no supere los altos precios que ha alcanzado la vivienda en la ciudad. Vivir en residencia o en piso compartido se ha convertido, de cualquier manera, en "un verdadero esfuerzo" para los jóvenes.

Según el último estudio de Idealista, el precio medio de una habitación compartida en Málaga ya superaba los 450 euros en el primer trimestre de 2026. La provincia registra el mayor incremento interanual de precios de habitaciones para estudiantes de España, con un 10% más respecto al segundo semestre del año anterior, y se consolida como la provincia donde más sube el alquiler de dichas características, según el Índice internacional de alquileres por ciudad de la plataforma europea de alquiler para estudiantes HousingAnywhere.

Blanca se mudó de Ronda a Málaga en 2022 para cursar el primer año de carrera en la UMA. Ese primer año tuvo la suerte de encontrar plaza en la residencia Jiménez Fraud de la institución pública. Se trata de la residencia con los precios posiblemente más reducidos de la capital, pero que solo cuenta con 200 plazas y siempre alcanza el lleno. Tras dos años en la residencia y una estancia SICUE, Blanca se decantó por iniciar la búsqueda de nuevo, pero esta vez de piso compartido. Encontró uno en Ciudad de la Justicia por 340 euros con gastos aparte, pero el casero le advirtió que justo ese año lo quería subir 360 euros (gastos también por su cuenta). "Vio que los pisos estaban más caros y que él también quiso", explica la joven de 22 años. La habitación ya va por los 400 euros para este nuevo curso 2026/2027.

"Es un dineral, pero por suerte mis padres se están sacrificando para que pueda hacer el máster y seguir formándome. Yo sé que es un precio que no cualquiera se puede permitir", cuenta la rondeña. "Es muy caro porque somos estudiantes y no nos da la vida para estudiar y trabajar, la gente se aprovecha de la situación de los pisos. No me voy porque el piso está muy bien y mientras mis padres puedan permitírselo yo quiero intentar quedarme, igualmente voy a buscar trabajo para compaginarlo mientras estudio y ayudar a pagarlo", añade.

La situación de Andrea es parecida. Ella se mudó desde un pequeño pueblo de Córdoba hasta Málaga en el año 2022. Entonces, decidió buscar un piso compartido para ese primer año universitario. Y lo encontró, pero por 375 euros (gastos aparte) en el barrio de Las Chapas, un precio elevado para hace cuatro años, y rozando el arranque del curso. "Es muy complicado encontrar piso en Málaga, entonces lo encontré sobre finales de agosto cuando las clases empezaban en septiembre", explica. Los próximos tres años no se lo pensó y aplicó a la residencia de la UMA, donde pudo estar tres cursos y pagar una cuota más reducida. Ahora hará un máster.

"El hecho de pensar que tenía que volver a buscar un piso me agobiaba bastante y cuando me enteré de que mi amiga buscaba a alguien me ofrecí, pero voy a pagar mucho más", se sincera Andrea, que va a compartir vivienda con Blanca este año. Ninguna se planteó buscar una residencia privada "porque los precios están disparados".

Las residencias privadas siguen rozando el lleno pese a su coste

"Estamos teniendo una ocupación similar a la de años anteriores", explica a este periódico Raúl Navas, director de la residencia de estudiantes Livensa Living Málaga Feria, que lleva ofreciendo alojamiento a jóvenes en la provincia desde febrero de 2021. Navas asegura que prevén llegar al 90% de ocupación y confiesa que vienen notando "que cada vez es un mercado más solicitado".

"Normalmente, la gente está el primer año en residencia de estudiante y después pasa a pisos, pero ahora la tendencia suele ser más a que los residentes se queden hasta finalizar sus estudios porque aquí pueden compartir zonas comunes", explica. Navas tiene claro que el "factor clave" aquí son los padres. Según el director, también perciben una tendencia de padres que prefieren tener la tranquilidad de tener al niño en la residencia" en vez de que comparta piso. "Hacen el esfuerzo", confiesa, pues una habitación individual puede ascender hasta los 800 o 900 euros.

Navas asegura que, desde 2021, la ocupación residencial ha subido anualmente, aunque, confiesa, "ahora se ha estabilizado en 500 residentes desde hace un par de años".

¿Cómo encuentran piso los jóvenes?

Encontrar piso en Málaga se ha convertido en uno de los grandes dolores de cabeza de los jóvenes que vienen a la provincia a cursar sus estudios de grado o máster. Andrea, que dice tener muchas amigas en su misma situación, asegura que muchos pisos "se encuentran del boca a boca" y que, normalmente, "se quedan vacíos y son ocupados por conocidos o amigos de las personas que se quedan o se van".

Son pocos los que dejan pasar la oportunidad de ahorrarse la batalla en Idealista. Aunque hace ya años que la tendencia de buscar piso dio un salto a las redes sociales y hoy en día X, Facebook o Instagram son espacios donde muchos estudiantes se encuentran para buscar compañeros.

"Una amiga me contó que estaba en un grupo de WhatsApp que había encontrado en Facebook donde la gente oferta pisos, puestos de trabajo… y cosas. Así que le redacte un mensaje que ella envió por ese canal y al poco me contactaron muchísimas personas. Yo creo que hoy en día es la vía principal en el movimiento de pisos, las redes sociales: subir una historia a Instagram, poner un mensaje en X y utilizar esos grupos de chat", explica Blanca.