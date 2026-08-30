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Francisco de la Torre participa en Santander en el 40º encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones

El alcalde de Málaga asistirá a un debate sobre el futuro del urbanismo y la vivienda en la era del dato, junto a expertos del sector

Francisco de la Torre participa este lunes en el Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, en Santander.

Francisco de la Torre participa este lunes en el Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, en Santander. / álex zea

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La Opinión

Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, participará este lunes, 31 de agosto, en Santander en el Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, una de las principales citas profesionales de la industria digital en España, organizada por Ametic en el Palacio de la Magdalena.

La edición de este año alcanza su 40 aniversario y se desarrollará hasta el miércoles, 2 de septiembre, bajo el lema «40 años impulsando el crecimiento social y económico de España». Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Málaga, el foro reunirá a más de 120 ponentes.

Málaga aborda los retos del urbanismo y la vivienda

La participación de De la Torre se centrará en los desafíos que afrontan las ciudades en materias como la vivienda, la planificación urbana, los servicios públicos y la sostenibilidad.

El alcalde intervendrá durante la tarde del lunes en la mesa redonda «Hacia un nuevo modelo de urbanismo y vivienda para responder a los retos globales de ciudades y Territorios. Vivienda, planificación, servicios y sostenibilidad en la era del dato».

El debate estará integrado en la sesión dedicada a «Ciudades y Territorios Inteligentes y Competitivos», dentro del programa del encuentro organizado por la patronal de las telecomunicaciones.

La cita permitirá abordar el papel que pueden desempeñar los datos, la tecnología y la innovación en la transformación de las ciudades y en la planificación de nuevos modelos urbanos.

Visita a proyectos de arquitectura e innovación en Bilbao

La agenda institucional de Francisco de la Torre continuará el martes, 1 de septiembre, en Bilbao, donde está previsto que conozca diferentes proyectos relacionados con la arquitectura, la cultura y la investigación.

La primera parada será el Palacio Euskalduna, que visitará junto al arquitecto Federico Soriano.

Posteriormente, el alcalde conocerá el nuevo espacio Atrio Arriaga del Museo de Bellas Artes de Bilbao acompañado por el director del centro, Miguel Zugaza. Este nuevo espacio ha sido diseñado por Norman Foster y Luis María Uriarte dentro de las obras de ampliación del museo.

La jornada se completará con una visita a las instalaciones de Tecnalia, centro de investigación dedicado a proyectos de I+D+i con sede en Bilbao.

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Tecnalia forma parte, además, del patronato de la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV).

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