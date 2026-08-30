Málaga lidera la creación de empresas en Andalucía y concentra más del 35% de las nuevas sociedades

Málaga vuelve a situarse a la cabeza de Andalucía en creación de nuevas empresas. La provincia concentró durante julio el 35,1% de todas las sociedades mercantiles constituidas en la comunidad, el porcentaje más elevado de las ocho provincias andaluzas, según los últimos datos de la Estadística sobre Sociedades Mercantiles de Andalucía (Socmer), elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Tras Málaga se situaron Sevilla, con el 24,3% de las nuevas sociedades, y Cádiz, con el 9,6%. Entre las tres provincias reunieron el 69% de las empresas constituidas durante ese mes en Andalucía.

El peso de Málaga adquiere especial relevancia dentro de un contexto de crecimiento de la actividad empresarial en la comunidad. En julio se crearon 1.797 sociedades mercantiles en Andalucía, un 1,4% más que durante el mismo mes de 2025.

En julio se crearon 1.797 sociedades mercantiles en Andalucía. / l.o.

Málaga encabeza el nacimiento de nuevas empresas

Los datos del IECA colocan así a Málaga como el principal foco andaluz para la constitución de sociedades durante julio, con más de uno de cada tres nuevos negocios creados en la comunidad.

En el conjunto de Andalucía, las nuevas sociedades constituidas durante el mes suscribieron un capital superior a 110,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 56,6% respecto a julio del año anterior.

La tendencia positiva también se mantiene si se amplía el análisis a los siete primeros meses de 2026. Entre enero y julio se constituyeron en Andalucía 13.785 sociedades mercantiles, un 6,6% más que en el mismo periodo de 2025.

La vicepresidenta tercera de la Junta, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha valorado estos indicadores como una muestra del «dinamismo» de la economía andaluza y ha defendido las políticas autonómicas destinadas a favorecer la inversión y la iniciativa empresarial.

Las nuevas tecnologías. / l.o.

El sector inmobiliario lidera las nuevas sociedades

Por actividades económicas, el sector inmobiliario fue el que registró un mayor peso entre las nuevas empresas constituidas en Andalucía durante julio, al representar el 15,7% del total.

Le siguieron el comercio al por mayor y al por menor, con un 14,4%, y la hostelería, con el 12,7%. También tuvieron un peso significativo la construcción, que alcanzó el 9,9%; las actividades profesionales, científicas y técnicas, con un 8,6%; y las actividades financieras y de seguros, con un 7,8%.

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca representaron el 5,1% de las nuevas sociedades; las telecomunicaciones, programación informática, consultoría e infraestructura tecnológica y otros servicios de información, el 4,1%; y las actividades administrativas y servicios auxiliares, el 4%.

Por debajo se situaron transporte y almacenamiento, con un 3,5%, e industria manufacturera, con el 3,3%.

Más empresas creadas que extinguidas en Andalucía

Los datos de julio reflejan también un saldo positivo entre la constitución y la desaparición de sociedades mercantiles. Frente a las 1.797 empresas creadas, se extinguieron 269 sociedades, un 2,9% menos que un año antes.

La diferencia dejó un saldo de 1.528 sociedades mercantiles efectivas, cifra que supone un crecimiento del 2,2% respecto al mismo mes de 2025.

Carolina España ha señalado que, además de facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos, las administraciones deben favorecer unas condiciones que permitan a las empresas consolidarse, crecer y generar empleo.

Las ampliaciones de capital crecen un 10,5%

La actividad empresarial también aumentó entre las sociedades ya constituidas. Durante julio, 304 empresas ampliaron capital en Andalucía, un 10,5% más que en el mismo mes del año pasado.

El capital suscrito mediante estas operaciones superó los 151,3 millones de euros, con un incremento interanual del 32,7%.

La sociedad limitada continúa siendo ampliamente la opción preferida por quienes ponen en marcha una empresa: esta fórmula jurídica representó el 99,3% de las constituciones registradas en julio.

En cuanto al número de personas que aparecen en las actas fundacionales, el 75,7% de las sociedades fueron creadas por una sola persona y el 17,7%, por dos. Además, el 24,2% de los nombramientos correspondieron a mujeres.